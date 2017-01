CHI L’HA VISTO?/ Anticipazioni e casi puntata 11 gennaio 2017: Angela Celentano, ospite il ministro Orlando

CHI L’HA VISTO?, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 GENNAIO 2017: IL CASO DI ANGELA CELENTANO - Stasera, mercoledì 11 gennaio 2017, torna in onda dopo la pausa dedicata alle festività natalizie Chi l’ha visto?, la trasmissione di Rai 3 che si occupa di persone scomparse e casi che, a distanza di anni, rimangono irrisolti e purtroppo ancora avvolti nel mistero. La conduttrice Federica Sciarelli, pronta a riprendere il timone del programma, tornerà a focalizzare l’attenzione su un caso aperto da ormai più di 20 anni. Era infatti il 10 agosto del 1996 quando la piccola Angela Celentano si è smarrita durante una gita sul monte Faito, senza mai essere ritrovata. Ormai sette anni fa, inoltre, la giovane Celeste Ruiz dichiarò di essere la stessa Angela che si era smarrita quell’estate del ’96, sottolineando di essere in Messico e di non voler essere più cercata. In molti si sono mobilitati affinché si proseguissero le ricerche della ragazza, a partire dal nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Stasera, Federica Sciarelli avrà ospite in studio a Chi l’ha visto? il ministro della giustizia Andrea Orlando, pronto a sottolineare l’impegno del Governo e l’attenzione posta sul caso di Angela. Chi l’ha visto?, inoltre, concentrerà la sua attenzione anche sulle cosiddette ‘truffe romantiche’: donne che vengono avvicinate tramite il web da persone che non sono quello che dichiarano di essere.

