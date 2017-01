CHLOE - TRA SEDUZIONE E INGANNO/ Su Rai 2 il film con Julianne Moore e Amanda Seyfried

CHOLE - TRA SEDUZIONE E INGANNO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 11 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Chloe - Tra seduzione e inganno è il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 11 gennaio 2017 alle ore 23.10. Una pellicola thriller ed erotica realizzata nel 2009 che si ispira al torbido film francese "Natalie", diretto nel 2003 da Anne Fontaine. Per quanto riguarda la regia di questo film, dietro alla macchina da presa possiamo trovare Atom Egoyan, ottimo cineasta armeno che ha svolto la maggior parte della sua opera in Canada, tra le sue produzioni più importanti possiamo ricordare "Remember", "False verità" e "Il dolce domani", film per cui è stato candidato all'Oscar destinato al miglior regista. Venendo, invece, a parlare del cast che sarà possibile apprezzare durante la messa in onda del film, le protagoniste femminili si sono giovate della recitazione di due delle migliori attrici hollywoodiane in circolazione. La prima è la bellissima Julianne Moore, artista statunitense classe 1960 che nel corso della sua straordinaria carriera è riuscita a lavorare con registi di primo piano come, ad esempio, Robert Altman, Louis Malle, James Ivory, Chris Columbus, Paul Thomas Anderson, Gus Van Sant, Ethan e Joel Coen e Ridley Scott. La seconda, invece, è la giovane e conturbante Amanda Seyfried, interprete che tutti ricordano nel ruolo della sciocca Karen in "Mean Girls" o in quello della carismatica Lily Kane nella serie televisiva "Veronica Mars". Non possiamo non citare, infine, la presenza dell'attore irlandese Liam Neeson, indimenticabile protagonista del toccante capolavoro di Steven Spielberg "Schindler's List". Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

CHOLE - TRA SEDUZIONE E INGANNO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 11 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Catherine Stewart (Julianne Moore) è una dottoressa di ginecologia dalla carriera irreprensibile. Anche la sua vita privata procede nel migliore dei modi, almeno a suo giudizio. È sposata da molti anni con David (Liam Neeson) ed è convinta che suo marito sia l'uomo perfetto per lei, dal loro grande ed armonico amore è nato Michael (Max Thieriot), un adolescente di buon carattere che riempie i suoi orgogliosi genitori di soddisfazioni. Tutto questo idilliaco quadro, però, è destinato ad infrangersi da un giorno all'altro, David, docente universitario di fama nazionale, inizia a trattenersi fuori casa sempre più spesso, per una ragione o per l'altra. Inizialmente Catherine non dà peso alla cosa dato che le giustificazioni di suo marito le sembrano piuttosto plausibili. Un giorno, però, legge involontariamente nel cellulare dell'uomo un messaggio compromettente che una delle sue allieve gli ha inviato, improvvisamente, la bella dottoressa inizia a sospettare che il compagno della sua vita le sia infedele, anche se non ha il coraggio di affrontarlo a viso aperto. Invece di parlare con David e di chiedergli conto dei suoi sospetti, Catherine decide di agire in modo sotterraneo e assume la bella e provocante Chloe (Amanda Seyfried), giovane accompagnatrice aperta ad ogni genere di esperienza. Il piano è piuttosto semplice, la ragazza dovrà cercare di sedurre David e riferire alla ginecologa l'esito di questa macchinazione ben orchestrata. Chloe accetta l'ingaggio, abborda l'affascinante professore ed inizia ad uscire con lui in svariate occasioni. Ovviamente, ogni appuntamento viene descritto in modo particolareggiato alla sua datrice di lavoro che accoglie i dettagli dell'infedeltà di suo marito con grande sofferenza e disagio. Nonostante le parole di Chloe, però, la nostra protagonista non sa come affrontare suo marito dato che non vuole confessargli di essere arrivata al punto di assoldare una escort per mancanza di fiducia. La situazione verrà complicata dal fatto che la giovane accompagnatrice inizierà a manifestare interesse per Catherine, per la ginecologa non sarà affatto semplice resistere alle sue avances...

