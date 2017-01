CYBER ATTACK/ Su Cielo il film con Keir Gilchrist e Erin Karpluk

Il film è in onda su Cielo in prima serata

CYBER ATTACK, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 11 GENNAIO 2017: IL CAST - Cyber attack è il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 11 gennaio 2017 alle ore 21:15. Una pellicola dal genere fantascienza e thriller dal titolo titolo originale Delete, è uscita nel 2011 grazie ad una collaborazione tra case cinematografiche canadesi e statunitensi della durata di circa 3 ore al netto delle pause pubblicitarie. Nel cast sono presenti diversi artisti piuttosto conosciuti anche dal pubblico televisivo italiano come nel caso di Keir Gilchrist, Ryan Robbins, Erin Karpluk, Gil Bellows e Seth Green. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

CYBER ATTACK, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 11 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Siamo in Iran, qui un potente virus mette ko un reattore nucleare facendolo esplodere. Il tutto è dovuto al fatto che l’impianto di raffreddamento del sistema, il quale è opportunamente comandato da un cervello elettronico, smette di fare il suo dovere. A questo isolato episodio, quasi nello stesso momento, si aggiunge un ulteriore disastro: mentre si sta facendo un esperimento su di un missile, programmato per dirigersi verso uni isoletta sperduta e disabitata dell’Oceano Pacifico, quest'ultimo a causa di un improvviso malfunzionamento inizia a dirigersi verso la città di San Francisco, senza alcuna possibilità per gli operatori di bloccarlo e provocando un enorme catastrofe. Episodi così fatti iniziano giorno dopo giorno ad essere sempre più frequenti e sempre più cospicui, man mano il numero di persone coinvolte e di cose coinvolte aumenta ulteriormente. Si hanno ad esempio treni che partono all’improvviso senza avere nessuno alla guida, allo stesso modo automobili che camminano da sole nel traffico della città. A prendere atto della gravità nonché della complessità della situazione è una giornalista di nome Jesse, la quale in collaborazione con il proprio amico, un giovane hacker, inizia a studiare gli episodi accaduti e arriva alla conclusione che si tratta di una cellula terroristica che si fa chiamare Dubito. Questa ipotesi sembra trovare delle conferme, ma quando all’improvviso si scopre che i suoi componenti sono tutti rimasti uccisi in circostanze ancora da spiegare tutti devono ricredersi. Si pensa allora che deve esserci qualcos’altro che è riuscito a procurare tutti questi danni. Jesse e il suo amico hacker convengono che è la stessa intelligenza artificiale, e cioè le macchine stesse, che sono riuscite a divenire autonome acquisendo sempre maggiore consapevolezza. Il loro obbiettivo è ora riuscire a proteggere il mondo per evitare che accadino altri disastri, e per farlo non c’è altra soluzione che creare una seconda intelligenza artificiale...

