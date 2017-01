DAL TRAMONTO ALL'ALBA 3 / Anticipazioni puntata 11 gennaio 2017: il ritorno di Sex Machine e la figlia di McGraw

DAL TRAMONTO ALL'ALBA 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, mercoledì 11 gennaio 2017, Rai 4 manderà in onda due nuovi episodi della serie horror Dal tramonto all'alba 3, in prima Tv assoluta. Saranno il terzo ed il quarto, dal titolo "Protect and serve" e "Fanglorious". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati: sei mesi dopo la distruzione del Titty Twister, due demoni emergono dalla terra e soggiogano la mente di Alonzo (Lobo Sebastian). Nel presente, i fratelli Gecko vengono chiamati a rapporto dai restanti Lord, ma vengono attaccati e Venganza (Ana de la Reguera) rimane l'unica sopravvissuta. Lord Venganza ha capito che hanno a che fare con una creatura molto potente al soldo di Kalavera, che ambisce al controllo totale delle menti degli esseri umani e conosciuto come Skull Keeper (Joseph Gatt). Seth (D.J. Cotrona) non vuole collaborare ed accusa anche Richie (Zane Holtz) di essere responsabile della morte di Kate (Madison Davenport), oltre che del tentativo di furto dei soldi che ha nascosto sotto le assi del pavimento. Dopo avergli sparato per assicurarsi che sia davvero lui, Seth decide di controllare tutto il team, uccidendo un demone dietro l'altro, non sapendo che Skull Keeper lo sta controllando tramite gli occhi di Andres (Ryan Begay). Dopo averlo smascherato assieme ad altri, i fratelli Gecko vengono presi di mira dai culebras inviati da Skull. La creatura prende di mira in particolare Richie, ma viene uccisa. L'unico sopravvissuto è Lord Venganza, che annuncia caos e distruzione a cui non sono preparati. Altrove, Brasa (Maurice Compte) consegna a Kate, misteriosamente viva, un amuleto che diventa nero al contatto con la sua pelle. Cinque mesi prima, Kate viene sottoposta a varie terapie d'urto presso un istituto psichiatrico, ossessionata da Amaru. Dopo essersi liberata dalle catene, uccide il personale ed esce, raggiungendo Brasa che l'attende all'esterno, che la riconosce come sua cugina. Intanto, Gonzalez (Jesse Garcia) ferma un demone prima che possa nutrirsi, mentre i fratelli Gecko raggiungono un locale in cui i Culebras fanno combattimenti corpo a corpo. Chiedono l'aiuto di Santanico (Eiza González), che ora si fa chiamare Kisa, perché metta in guardia i suoi uomini, ma non viene ascoltata. Poco dopo, Piedras Negras viene attaccata da un Olmeca (Shad Gaspard), un potente tipo di demone venerato come divinità e dotato di molta forza. Nel frattempo, Gonzalez e Ximena scoprono da una sopravvissuta dell'attacco di Brasa e del fatto che cerchi i 12 Apostoli. Santanico accetta di collaborare con i fratelli Gecko solo quando uccide Olmeca, subito dopo che il demone ha eliminato la sua protetta Manola (Gabrielle Walsh).

DAL TRAMONTO ALL'ALBA 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 4 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "PROTECT AND SERVE" - Una Culebra donna viene vista camminare in un vicolo, dove incontra un uomo che l'attacca e rivela di essere un altro demone, dalle sembianze di scorpione. Gonzalez vive invee in un hotel e viene coinvolto di una lotta con la moglie, Margaret. Arrivato nella sua stanza, un giovane lo mette in guardia si una particolare creatura. Intanto, Santanico ha abbandonato i fratelli Gecko, mentre questi ultimi continuano a reclutare più persone possibili. Secondo Richie potrebbero rivolgersi ad un antico cacciatore. Nel frattempo, Gonzalez raggiunge Sex Machine, ora professore di archeologia all'università che trasforma i suoi studenti in Culebras. Anche se lo mette in guardia sull'arrivo di un demone, Gonzalez sarà infine costretto a chiedere l'aiuto dei fratelli Gecko per riuscire ad eliminarlo.

DAL TRAMONTO ALL'ALBA 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 4 GENNAIO 2017, EPISODIO 2 "FANGLORIOUS" - Scott mette in guardia Kate su Amaru, ma poi si ritrasforma nella creatura e cerca di ucciderla, ma viene fermato da Gonzalez. I fratelli Gecko sono comunque convinti che la vera Kate sia ancora presente, mentre Amaru incarica Brasa di inviare un altro gruppo di demoni, un cacciatore conosciuto con il nome di Zolo e due dei suoi soldati. I tre demoni attaccano i fratelli Gecko e Gonzalez alla loro base e Amaru riesce ad assimilare Scott e Seth, pima che il primo riesca a trafiggerlo con una delle sue spade. Intanto, Richie incontra un medico, la dottoressa Dakota Block, che una volta sola rivela di essere la figlia di Earl McGraw.

