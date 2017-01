DANCE DANCE DANCE/ Quarta puntata: coppie e concorrenti, ecco chi è a rischio eliminazione (oggi, 11 gennaio 2017)

DANCE DANCE DANCE, QUARTA PUNTATA: SI TORNA IN SCENA DOPO L'ELIMINAZIONE DI MIRCO E ATI (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - La danza è pronta a tornare sul piccolo schermo di Fox Life: stasera, mercoledì 11 gennaio 2017, andrà in scena la quarta puntata di Dance Dance Dance, il talent show dedicato al ballo e guidato da Andrea Delogu e Diego Passoni. I presentatori saranno nuovamente in scena davanti alla giuria scelta appositamente per commentare e dare un voto alle performance dei concorrenti: l'attrice e conduttrice Vanessa Incontrada, e i coreografi e ballerini Timor Steffens e Luca Tommassini, quest'ultimo già celebre nel ruolo di direttore artistico di X Factor. La settimana scorsa abbiamo assistito alla prima eliminazione all'interno del programma: le coppie composte da Tania Cagnotto e Giovanni Tocci e Mirco Bergamasco e Ati Safavi sono finite al Dance-Off, ma proprio questi ultimi non sono riusciti a convincere fino in fondo i tre giudici e hanno dovuto lasciare la competizione. In gara, dunque, sono rimaste solamente cinque coppie, pronte a darsi battaglia a colpi di anca per conquistare il titolo di vincitore. Andiamo a scoprire chi sono.

DANCE DANCE DANCE, QUARTA PUNTATA: I CONCORRENTI ANCORA IN GARA (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Quarto appuntamento, in contemporaneo su Fox e Fox Life, per Dance Dance Dance: il talent dedicato alla danza torna in scena con le cinque coppie di concorrenti che sono rimaste in gara, dopo l'eliminazione di Mirco Bergamasco e della moglie Ati Safavi. Ci saranno dunque gli attori Claudia Gerini e Massimiliano Vado, che la settimana scorsa hanno conquistato tutti sulle note di "Lean On", Raniero Monaco di Lapio e la moglie Beatrice Olla e anche i due giovanissimi volti della serie spagnola Violetta, Clara Alonso e Diego Dominguez. Sette giorni fa i due ballerini hanno conquistato tutti ballando "Love Yourself", difficile coreografia di un pezzo di Justin Bieber. Per concludere, agli ultimi posti della classifica, ci sono le coppie composte da Chiara Nasti e Roberto De Rosa e dai nuotatori azzurri Tania Cagnotto e Giovanni Tocci. Per loro, più di tutti gli altri, è arrivato il momento di far capire di che pasta sono fatti. Come se la caveranno?

DANCE DANCE DANCE, QUARTA PUNTATA: CONCORRENTI, LE PROVE DI CLARA ALONSO (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Allenamenti intensi, prove e coreografie che richiedono energia e tantissima determinazione: queste sono sono alcune delle prerogative di Dance Dance Dance, il talent show che torna in scena stasera, mercoledì 11 gennaio 2017, sul piccolo schermo di Fox e Fox Life. Bisogna anche prendere in considerazione l’ansia e l’emozione che investono gli aspiranti ballerini nel momento in cui salgono sul palcoscenico: le prove, naturalmente, sono continuate anche questa settimana e Clara Alonso ha voluto condividere con i followers uno scatto ‘rubato’ proprio ai quei momenti. “SORRY We are getting ready for the 4th #DDDance episode! @foxlifeit @DDDance_IT @SkyCinemaIT @foxtvit #GirlsPower” ha scritto su Twitter, accompagnando il messaggio con la foto. In coppia con Diego Dominguez, fino a questo momento (nei panni di Beyonce e Bruno Mars, ma anche di Justin Bieber e della ballerina in Love Youself), i due hanno davvero fatto scintille: anche questa settimana potranno dire di aver messo a frutto tutte le loro potenzialità? Clicca qui per vedere il tweet di Clara Alonso direttamente dalla sua pagina Twitter ufficiale.

