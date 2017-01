DENNIS QUAID vs KIMBERLY BUFFINGTON / Lite sull'assegno di mantenimento

DENNIS QUAID, L’ATTORE AMERICANO ALLE PRESE CON L’EX MOGLIE KIMBERLY: LEI VUOLE UN ASSEGNO DI MANTENIMENTO PIÙ CONGRUO – Guai in vista per l’attore americano Dennis Quaid che molti ricorderanno in film di grande successo come Qualcosa di cui.. sparlare, Genitori in trappola The Day after Tomorrow. Infatti, l’attore è alle prese con un braccio di ferro di natura economica con la moglie Kimberly Buffington. I due si sono separati nel mese di giugno del 2016 e da allora hanno trovato un accordo per così dire amichevole sull’entità delle spese di mantenimento che lo stesso Quaid versa sul conto della Buffington che dal proprio canto si deve occupare dei loro due figli Thomas Boone e Zoe Grace. L’entità dell’assegno mensile non è nota ma seconda Quaid si tratta di una somma più alta rispetto a quello che potrebbe darle la legge americana. Kimberly non solo non è d’accordo ma è addirittura convinta dell’esatto contrario ed ossia che l’ormai ex marito gli stia versando un importo inferiore a quelle che sono le sue esigenze personali e quelle dei propri figli. Tra i due ex coniugi è diventata una sorta di scommessa e per conoscere chi abbia ragione l’unica strada è quella di rivolgersi ad un giudice.

DENNIS QUAID, L’ATTORE AMERICANO ALLE PRESE CON L’EX MOGLIE KIMBERLY: LA LORO STORIA D’AMORE – La storia d’amore tra l’attore americano Dennis Quaid e l’agente immobiliare Kimberly Buffington, è iniziata nel 2004. I due si sono conosciuti casualmente e dopo un breve periodo di fidanzamento hanno deciso di convolare a nozze nello stesso anno. Durante il loro matrimonio sono nati, tramite madre surrogata, nel 2007 una coppia di gemelli a cui sono stati dati i nomi di Thomas Boone e Zoe Grace. Il matrimonio tra i due è sembrato essere felice fino a che agli inizi del mese di gennaio del 2012 c’è stato un primo periodo di crisi con tanto di separazione. Dopo un paio di mesi l’amore e la passione è scoppiata nuovamente per altri 4 anni di vita coniugale felice. La fine, a questo punto definitiva, del loro matrimonio è stata annunciata nel mese di giugno del 2016. In passato Dennis Quaid si era già sposato per ben due volte. Nel 1978 ha sposato l’attrice P. J. Soles con la quale ha divorziato nel 1983. Dal 1983 al 1989 ha avuto una relazione con l’attrice Lea Thompson e nel 1991 ha sposato Meg Ryan da cui ha avuto un figlio di nome Jack. La relazione con la Ryan è terminata nel 2001 con tanto di divorzio.

