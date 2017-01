DOWN:DISCESA INFERNALE/ Su Rai Movie il film con James Marshall e Naomi Watts, alla regia Dick Maas (oggi, 11 gennaio 2017)

DOWN: DISCESA INFERNALE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 11 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Down: Discesa infernale, il film in oonda su Rai Movie oggi, mercoledì 11 gennaio 2017 alle ore 23.05, una pellicola statunitense dal genere thriller che è stata realizzata nel 2001, si tratta del remake di "L'ascensore", fortunato film belga del 1983. Dietro alla macchina da presa possiamo trovare Dick Maas, regista olandese che ha curato la realizzazione anche del film originale a cui "Down: Discesa infernale" si ispira. Molti i titoli importanti della sua filmografia, tra essi spiccano "Arrivano i Flodder" e "Amsterdamned". Anche il cast che ha preso parte a questa produzione è davvero di ottimo livello, il protagonista ha il volto di James Marshall, attore newyorchese che tutti ricordano come l'interprete di James Hurley in "Twin Peaks" e in "Fuoco cammina con me". Accanto a lui recita la splendida attrice britannica Naomi Watts, indimenticabile protagonista di film di ottimo livello come, ad esempio, "21 grammi", "Mulholland Drive" e "The Ring", nel corso della sua brillante carriera ha recitato per registi di primo piano come, ad esempio, Joe Dante, David Lynch, Gore Verbinski, James Ivory, Peter Jackson, Michael Haneke, Jim Sheridan, Clint Eastwood e Alejandro González Iñárritu. Ricordiamo, infine, la presenza di Michael Ironside, attore canadese che ha preso parte a film di grande popolarità come, ad esempio, "Scanners" di David Cronenberg, "Il gioco del falco" di John Schlesinger e "Top Gun" di Tony Scott. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

DOWN: DISCESA INFERNALE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 11 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film si svolge all'interno del Millennium Building di New York, celebre grattacielo che ha 102 piani e 73 ascensori. Una sera, un fulmine colpisce l'edificio, da quel momento i tre principali ascensori iniziano a comportarsi in modo davvero strano, mettendo a rischio la sicurezza delle persone che viaggiano al loro interno. Il giorno dopo, per esempio, un gruppo di donne in gravidanza si trovano bloccate tra i piani 20 e 21. L'abitacolo inizia a surriscaldarsi rapidamente, causando per due delle future mamme un parto prematuro. Il reporter Jennifer Evans (Naomi Watts) è chiamata a scrivere un rapporto sull'incidente. Dopo un'indagine da parte dei tecnici della società METEOR, Jeff (Eric Thal) e Mark Newman (James Marshall), si determina che non c'è niente di sbagliato nel funzionamento degli ascensori. Solo poco tempo dopo, un cieco e il suo cane guida scompaiono all'interno del palazzo. Le due guardie incaricate della loro ricerca scopriranno il corpo dell'animale impiccato non troppo distante. Nel tentativo di liberare la bestiola, la testa di uno degli agenti si troverà intrappolata tra le porte dell'ascensore che inizieranno ad aprirsi e chiudersi violentemente, decapitando lentamente il malcapitato sotto gli occhi del suo impotente collega. Anche questa volta i tecnici della METEOR non trovano nessun malfunzionamento. Peccato che quello stesso giorno, un pattinatore viene risucchiato in un ascensore e trascinato dal garage sino all'86esimo piano dell'edificio senza nessuna possibilità di salvezza. Secondo le autorità si è trattato di suicidio, Jennifer Evans, però, inizia a sospettare che ci sia qualcosa di davvero terribile dietro a questi angoscianti e frequentissimi incidenti. La giornalista prende in visione i video di sorveglianza che hanno ripreso la morte dello sfortunato pattinatore, si accorge che il tragitto è stato compiuto in poco meno di due secondi. La donna non riesce proprio a spiegare questo fenomeno, dato che in genere si rende necessario un tempo molto maggiore perché l'ascensore riesca a portare a termine una salita di quella portata. Quale sarà il mistero che si nasconde dietro a questi inspiegabili e macabri fenomeni?

