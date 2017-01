DRAGON BALL SUPER/ Anticipazioni puntata 11 gennaio 2017 e riassunto: il ritorno di Freezer

DRAGON BALL SUPER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 GENNAIO 2017 - Dragon Ball Super torna in scena sul piccolo schermo di Italia 1 anche oggi, mercoledì 11 gennaio 2017, con l'episodio dal titolo "Il ritorno di Freezer". Le anticipazioni rivelano che Goku e Vegeta saranno impegnati a continuare il loro allenamento con il maestro Whis. Nel frattempo, però, Sorbet metterà a punto il suo piano diabolico, per fare in modo di controllare il grande esercito a sua disposizione. Sorbet ha infatti intenzione di far resuscitare Freezer e metterlo a capo dell'armata. Per questo, si recherà da Pilaf, Mai e Shao e sottrarrà loro le sfere del drago... Prima di vedere l'episodio in onda sul canale Mediaset, diamo uno sguardo a quello che è successo ieri.

DRAGON BALL SUPER, DOVE SIAMO RIMASTI (11 gennaio 2017) - È già trascorso un anno e mezzo da quando Vegeta si è recato insieme a Whis sul pianeta dove vive Lord Beerus, un entità superiore, per seguire i suoi speciali allenamenti. Goku nel frattempo ha trascorso tutto questo periodo ad occuparsi dei campi, come su richiesta della moglie Chichi, mentre Crilin è diventato un poliziotto. In casa Goku lieto evento, in quanto è nata la figlia di Gohan e Videl. Il nostro Sayan è però ormai stanco della vita da campagna ed ha deciso di raggiungere Vegeta sul pianeta di Lord Beerus. Richiesta accolta dal maestro Whis, enormemente superiore rispetto al Genio delle Tartarughe, che aveva formato Goku durante la sua infanzia, insegnandogli anche la potentissima onda energetica. Nonostante le reticenze di Chichi, Goku intraprende il viaggio d'andata insieme a Whis, durante il quale avverte, tra l'altro, dei problemi fisiologici piuttosto impellenti tanto che Whis si arrabbia, chiedendo a Goku di trattenere il proprio bisogno a quando saranno giunti sull'isola. Ad attenderli c'è Vegeta, capace di riconoscere l'aurea di Whis, un'entità superiore come Lord Beerus. Durante quest'anno e mezzo il valore di Vegeta è aumentato, come constata Goku da subito, dal momento del suo arrivo sul nuovo pianeta, dove dovrà trascorrere diverso tempo, a quanto pare, per ottenere dei risultati soddisfacenti. L'obiettivo di Goku non è soltanto quello di superare il nuovo livello di combattimento di Vegeta ma, ovviamente, anche quello di Lord Beerus. Una volta arrivato, Goku pensava di dover iniziare da subito con gli allenamenti di Whis. In realtà, vedendo Vegeta con il grembiule rosa, ha capito che prima dell'allenamento c'era dell'altro. Quest'altro è da intendersi con le pulizie domestiche. Guai in arrivo dunque per Goku, non abituato a fare le pulizie di casa nemmeno quando è sulla Terra con Chichi. Vegeta invece dimostra di essere già più avanti rispetto a questo aspetto. La prima faccenda di casa da compiere per i due Sayan è cambiare le lenzuola del letto a Lord Beerus, che nel frattempo sta facendo un riposino. Il compito si rivela più difficile del previsto, anche perché Lord Beerus è in dormiveglia e in più di un'occasione ha schiaffeggiato con la coda e i piedi Goku, il quale però è stato fondamentale nell'alzare il corpo di Lord Beerus e permettere a Vegeta di mettere le lenzuola nuova. Una tecnica tanto involontaria quanto infallibile quella del Super Sayan più conosciuto al mondo. Terminate le faccende domestiche è iniziata la lezione. Goku e Vegeta hanno dovuto sollevare dei massi pesantissimi. Dopo averli sollevati, sono stati chiamati a fare un giro intorno al pianeta con un passo svelto, altrimenti sarebbe sprofondati in un'altra dimensione da dove non sarebbero più tornati. I due, come ha commentato Whis, se la sono cavata in maniera egregia, superando la prova a pieni voti.

