EVERLY/ Su Rai Movie il film con Salma Hayek e Jennifer Blanc

EVERLY, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 11 GENNAIO 2017: IL CAST - Everly è il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 11 gennaio 2017 alle ore 21.20. La pellicola dal genere thriller realizzata nel 2014 è stata diretta dal regista Joe Lynch, autore statunitense che ha diretto svariati film come, ad esempio, "Chillerama" e "Knights of Badassdom". Venendo a parlare, invece, del cast che ha preso parte a questa produzione, l'attrice protagonista ha lo splendido volto della messicana Salma Hayek, una delle interpreti latine più intense del cinema contemporaneo che tutti ricordano per il ruolo dell'artista rivoluzionaria in "Frida". La Hayek può vantare una carriera completa e brillante, durante la quale ha recitato con registi di primo livello come Robert Rodriguez, Andy Tennant, Mike Figgis, Steven Soderbergh, Paul Weitz, Oliver Stone e Matteo Garrone. Al suo fianco recita la popolare Jennifer Blanc, attrice newyorchese nota agli occhi del grande pubblico per aver recitato in serie televisive molto seguite come, ad esempio, "Beverly Hills 90210", "Bayside School", "Cinque in famiglia" e "Il tocco di un angelo". Citiamo, infine, la presenza del giapponese Togo Igawa, ottimo interprete che è bene ricordare per film di grande livello come, ad esempio, "Eyes Wide Shut", "L'ultimo samurai" e "Memorie di una geisha". Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

EVERLY, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 11 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Everly (Salma Hayek) è una prostituta che lavora per un brutale signore del crimine di nome Taiko (Hiroyuki Watanabe): la donna viene aggredita nel suo appartamento da alcuni degli scagnozzi del boss dopo che questi ha scoperto che la fanciulla ha collaborato con la polizia per far cadere la sua organizzazione criminale. Taiko aveva dato ordine ai suoi uomini torturare crudelmente la prostituta prima di ucciderla: fortunatamente per lei, però, Everly riesce a recuperare una pistola che aveva nascosto in precedenza. Grazie ad essa uccide tutti i suoi aggressori. Taiko resta molto colpito dal coraggio e dalla prontezza di riflessi della donna ed organizza, quindi, un gioco sadico per divertirsi con lei. Le invia, giorno dopo giorno, numerosi sicari sempre più abili nell'arte dell'omicidio vuole vedere se la sua vittima sarà in grado di difendersi in tutte le occasioni. Nel frattempo, Everly tenta di contattare sua madre Edith (Laura Cepeda) e la sua giovane figlioletta Maisey (Aisha Ayamah), vuole metterle in guardia, dato che è convinta che il suo persecutore non tarderà a scoprire la loro ubicazione. Sicuramente, capirà che loro sono il suo tallone d'Achille e le utilizzerà per mettere in grande difficoltà la sua vittima. Un giorno, la povera Everly viene catturata da The Sadist (Togo Igawa), uno dei peggiori sicari di Taiko, e viene legata in una stanza buia. Proprio mentre il killer sta torturando la prostituta, sua madre Edith irrompe nel locale con una pistola in pugno ed uccide due dei torturatori. Purtroppo, questa coraggiosa signora viene sottomessa da The Sadist e viene torturata sotto gli occhi di Everly. La nostra protagonista non resiste a questo spettacolo e cerca disperatamente di liberarsi per porre fine alle sofferenze di sua madre, riesce a rompere una delle corde che la tengono legata e usa la mano libera per uccidere uno degli assalitori con una pistola che i suoi torturatori non avevano individuato durante la persecuzione. The Sadist si rende conto troppo tardi che Everly è riuscita a liberarsi: la prostituta, senza troppe cerimonie, gli spara due volte in pieno petto. Il killer cerca di portare con sé la nostra protagonista, ma la fanciulla riesce a finirlo prima che lui riesca a torcerle anche un solo capello. Alle due donne, ora, non resta che guadagnare l'uscita per cercare di scrivere la parola fine a questo terribile incubo...

