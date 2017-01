FEDEZ E CHIARA FERRAGNI: ULTIME NOTIZIE, LA COPPIA TORNA A ROMA PER MOTIVI DI LAVORO (OGGI 11 GENNAIO 2017) - La storia d'amore tra Fedez e Chiara Ferragni procede a gonfie vele ed i due non perdono occasione per mostrare la loro vita quotidiana sui social network. Dopo una belle vacanza a Los Angeles, dove vive la fashion blogger, i due sono pronti a tornare in Italia, precisamente a Roma dove sono attesi nuovi appuntamenti di lavoro. "Sono le quattro del mattino, stiamo tornando a Roma" le parole del noto rapper su Instagram Stories. Chiara Ferragni qualche giorno fa aveva già annunciato il ritorno in Italia con un suo post sul noto social network: prima Roma, poi Milano, Parigi e di ritorno a Los Angeles mentre Fedez sarà impegnato nel suo tour con J-Ax per presentare il nuovo disco. Poco fa la nota fashion blogger ha voluto salutare in qualche modo l'America con una foto che la ritrae durante la premiazione dei Golden Globes: "Ciao Los Angeles, ci vediamo tra un paio di settimane". Fedez tornerà in America con la bella Chiara il prossimo mese? CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO DI CHIARA FERRAGNI IN PARTENZA PER ROMA

