FABRIZIO CORONA, STA PER ROMPERE IL SUO ISOLAMENTO? L'AIUTO DI SILVIA PROVVEDI E DON MAZZI (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Fabrizio Corona è ancora in carcere a San Vittore ma sembra che ci sia qualcuno che dall'esterno gli stia tendendo una mano per cercarlo di aiutare a risalire dal baratro in cui è caduto: si tratta di Don Mazzi, il religioso che inizialmente lo aveva abbandonato a se stesso perché rimasto deluso dal suo comportamento. In un accorato appello rivolto alla televisione - e che spera possa essere accolto da Fabrizio Corona - Don Mazzi ha detto all'ex fotografo di chiamarlo e che lui lo avrebbe aiutato a sistemare le cose. Il religioso che aveva in carico Corona è infatti convinto che, se lui fosse rimasto ancora un po' con lui, avrebbe potuto imboccare la via della redenzione e della lealtà, non truffando più il prossimo e lo Stato e vivendo una vita retta e onesta. Sono in molti a chiedersi se Fabrizio Corona abbia chiamato Don Mazzi in questi giorni, anche se non si sa come il fotografo abbia preso la notizia, visto che all'inizio il religioso aveva pronunciato parole molto forti contro di lui.

FABRIZIO CORONA, STA PER ROMPERE IL SUO ISOLAMENTO? SILVIA PROVVEDI TIFA PER LUI (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Fabrizio Corona può contare ovviamente da sempre sull'aiuto della sua fidanzata Silvia Provvedi, che ogni volta che può lo va a trovare in carcere e cerca di tirargli su il morale facendogli sentire tutto il suo supporto e la sua vicinanza. La ragazza ha chiesto anche il foglio di convivenza per andare da lui più spesso, e con questo sembra proprio voler confermare a tutti gli effetti di essere una coppia seria e stabile. La ragazza vive ancora a casa di Fabrizio Corona - nonostante le rimostranze di Nina Moric, che la considera come la dimora del figlio - e non sembra intenzionata ad andarsene, soprattutto adesso che ha avuto anche il riconoscimento legale per stare lì. Ma ciò che spinge Silvia Provvedi a non voler lasciare la sua casa è anche il fatto che è lì che ha condiviso i più bei momenti passati con Fabrizio Corona - e non vuole quindi andare via e ricominciare da un'altra parte. E chissà che magari tra poco non possa tornare a viverci con il suo fidanzato.

