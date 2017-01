I BASTARDI DI PIZZO FALCONE/ Anticipazioni e news terza puntata: la Piras respinge Lojacono, Calabrese e Palma sempre più uniti

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI E NEWS TERZA PUNTATA: LA PIRAS RESPINGE LOJACONO, CALABRESE E PALMA SEMPRE PIÙ UNITI - Non ha deluso le aspettative del pubblico di Rai Uno la seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone, che già nel primo appuntamento della serie ha ottenuto un grande successo in termini di critica e di share. La nuova indagine ha visto l’ispettore Giuseppe Lojacono, magistralmente interpretato da Alessandro Gassmann, indagare su due misteriosi omicidi. Al centro delle indagini, la morte di un autista, inizialmente vista come un regolamento di conti fra clan, e poi l'omicidio di un buttafuori, un uomo legato alla malavita. La voglia del protagonista di andare fino in fondo alla questione ha svelato una realtà diversa, che ha visto fra i responsabili persone insospettabili. Le sorelle Filangeri e le loro amiche, per vendicare la morte dei loro nipoti avvenuta molti anni prima a causa di una faccenda di droga, hanno architettato un piano per farsi giustizia da sole e così, dopo un’attenta pianificazione, le anziane signore sono riuscite a portare a termine il loro proposito omicida. Ancora una volta, Gassmann è riuscito a dare forza al suo personaggio, un uomo dal carattere cupo e dalle grandi intuizioni, risultando comunque convincente e accostandosi ad altri grandi protagonisti di serie tv tratte da best-seller molto amati dal pubblico italiano. A fare da contorno alle indagini del protagonista, ancora una volta, i “bastardi”, agenti che non brillano per impegno e professionalità, ma che insieme riescono a supportare con costanza ogni indagine di Lojacono. Oltre alla squadra, l'ispettore può contare anche sulla presenza del Pubblico Ministero Laura Piras, che nel secondo episodio ha quasi ceduto al suo fascino. A fare da sfondo alle vicende dei protagonisti la città di Napoli, per una volta priva di pregiudizi e lontana dalle narrazioni legate alla camorra; la città partenopea, raccontata dal ritmo lento delle inquadrature, contrappone la sua straordinaria vitalità alle tinte a tratti cupe della narrazione. Nel prossimo episodio, che andrà in onda lunedì 16 gennaio, la Piras prenderà le distanze da Lojacono, certa di non voler mischiare la vita privata con la sua attività lavorativa, mentre l'agente Ottavia Calabrese, delusa dal suo ruolo di moglie e madre, si avvicinerà sempre di più al commissario Luigi Palma.

