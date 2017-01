IL CACCIATORE DI DONNE/ Su Rai 4 il film con Nicolas Cage e John Cusack, alla regia Scott Walker (oggi, 11 gennaio 2017)

IL CACCIATORE DI DONNE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 11 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Il cacciatore di donne, il film in onda oggi, mercoledì 11 gennaio 2017 alle ore 21.05. "The Frozen Ground"è il titolo originale della pellicola thriller realizzata nel 2013 che si ispira alla storia di Robert Hansen, spietato e feroce serial killer vissuto a cavallo degli anni Ottanta. Dietro alla macchina da presa possiamo trovare Scott Walker, regista neozelandese nato nel 1971, senza ombra di dubbio "Il cacciatore di donne" è la pellicola di sua produzione più popolare. Venendo a parlare, invece, del cast che sarà possibile apprezzare durante la messa in onda del film, ricordiamo che il protagonista ha il volto di Nicolas Cage, grande attore statunitense nato a Long Beach nel gennaio del 1964, grazie al suo talento è diventato uno dei volti più amati di Hollywood, indimenticabile nel ruolo dell'efferato killer in "Face/Off - Due facce di un assassino". Al suo fianco recita il popolarissimo John Cusack, interprete popolare per l'aver preso a pellicole di ottimo livello come, ad esempio, "Essere John Malkovich" e "Alta Fedeltà". Citiamo, infine, la presenza della bellissima e talentuosa Vanessa Hudgens, giovane attrice salita agli onori della cronaca grazie alla sua partecipazione al popolare "High School Musical", interpretando la frizzante Gabriella Montez. Ma scopriamo adesso la trama del film.

IL CACCIATORE DI DONNE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 11 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film si apre in una stanza di un motel di Anchorage, città dell'Alaska, nel 1983: la prostituta diciassettenne Cindy Paulson (Vanessa Hudgens) viene legata ad un letto e viene lasciata sola e spaventata. La ragazza chiede aiuto con tutta la voce che ha in corpo e, fortunatamente, viene sentita da un agente di pattuglia nella zona. La giovane spiega agli investigatori di essere stata rapita e violentata ma le forze dell'ordine, a causa della sua storia delinquenziale, non credono la sua storia. Arrivano persino a rifiutarsi di inquisire l'uomo che Cindy ha indicato come suo rapitore, l'ambiguo Robert Hansen (John Cusack). Sostengono, infatti, che Hansen è un membro onesto della società, rispettabile padre di famiglia e proprietario di un ristorante di successo. Inoltre l'uomo può giovarsi dell'alibi di tre testimoni che lo scagionano completamente. L'agente di pattuglia che ha salvato Cindy Paulson è indignato per il comportamento degli investigatori, decide di inoltrare il caso a Jack Halcombe (Nicolas Cage), un detective della polizia di stato dell'Alaska. L'uomo, recentemente, è stato chiamato ad indagare su un corpo femminile ritrovato nella boscaglia dopo essere stato dilaniato dagli orsi. Il nostro protagonista capisce immediatamente che questo omicidio è comparabile a quelli di altre donne scomparse negli ultimi anni in Alaska, tutte le vittime erano state attirate dall'omicida seriale in modo subdolo e, purtroppo, infallibile. Quando capisce che Cindy Paulson è sopravvissuta alle grinfie del killer che vuole fermare, Halcombe si reca immediatamente ad interrogare la sventurata prostituta per cercare di creare assieme a lei un ritratto dell'assassino. Nel frattempo ad Anchorage, Debbie Peters (Gia Mantegna) viene attirata da un uomo in un camper, con la scusa di un servizio fotografico. Più tardi, Hansen mangia una cena tranquilla nella sua casa di famiglia mentre sua moglie e i suoi figli sono lontani, la povera Debbie è incatenata ad un palo proprio nel centro della stanza, terrorizzata e disperata. Non sa che i suoi guai sono appena iniziati, con un sadismo fuori dal comune, il killer la conduce grazie al suo piccolo aereo privato in un bosco nelle vicinanze e la lascia libera di fuggire. Quello che lo eccita, infatti, è il dare la caccia alle sue sfortunate vittime...

