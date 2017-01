IL NEGOZIATORE/ Su Iris il film con Samuel L. Jackson e Kevin Spacey

IL NEGOZIATORE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 11 GENNAIO 2017: IL CAST - Il negoziatore è il film in onda su Iris oggi, mercoledì 11 gennaio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola d'azione diretta nel 1998 per la regia di F. Gary Gray, autore newyorchese classe 1969 che può vantare una filmografia di tutto rispetto, carica di pellicole avventurose e piene di suspense. I titoli più celebri che possiamo ricordare sono "Il risolutore", "The Italian Job" e "Be Cool". Il principale motivo di vanto della pellicola, però, è senza dubbio alcuno il suo cast stellare, il protagonista principale ha il volto del grande Samuel L. Jackson, ottimo attore nato a Washington nel dicembre del 1948. Nel corso della sua brillante carriera ha recitato con registi di primo piano nell'attuale scenario cinematografico come, ad esempio, Milos Forman, Spike Lee, John Landis, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson, Joel Schumacher e Steven Soderbergh. Il suo coprotagonista è Kevin Spacey, uno degli interpreti più amati degli ultimi trent'anni, noto per la sua performance magistrale in "I soliti sospetti" e in "Amerian Beauty". Citiamo, infine, la presenza del talentuoso Paul Giamatti, attore statunitense che ha recitato in film molto popolari come "Sideways - In viaggio con Jack", "Cinderella Man - Una ragione per lottare" e "La versione di Barney". Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL NEGOZIATORE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 11 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il tenente Danny Roman (Samuel L. Jackson), uno dei migliori negoziatori del Dipartimento della Polizia di Chicago, viene avvicinato dal suo compagno Nate Roenick (Paul Guilfoyle): quest'ultimo rivela al nostro protagonista che secondo un informatore (la cui identità non può essere rivelata) alcuni membri dell'unità per cui entrambi lavorano sono colpevoli di appropriazione indebita dato che hanno sottratto un'ingente somma di denaro dal fondo di disabilità del reparto. In un primo momento, Roman non crede alle parole del suo vecchio amico, in seguito, però, l'uomo decide di dar retta alle affermazioni del suo compagno e si reca ad un ulteriore appuntamento con lui per andare a fondo di questa spinosa faccenda. Troverà ad attenderlo una sorpresa davvero terribile, Roenick è stato ucciso pochi secondi prima del suo arrivo. Come se ciò non fosse sufficiente, le forze dell'ordine giungono quasi immediatamente sulla scena del delitto, avvisati da una telefonata anonima, gli agenti sorprendono Roman vicino al cadavere e iniziano a sospettare che sia proprio lui il killer di Roenick. Le cose per il nostro protagonista sono destinate a peggiorare quando l'investigatore degli affari interni Terence Niebaum (J. T. Walsh), uno degli agenti corrotti indicati dall'informatore della vittima, viene assegnato per indagare su questo omicidio. Viene fuori che la pistola che ha ucciso Roenick è legata ad un caso a cui il nostro protagonista ha lavorato in passato, Niebaum e altri investigatori perquisiscono con grande scrupolo la casa di Roman e scoprono delle carte incriminanti. Esse conducono ad conto bancario off-shore dove è stata versata una caparra corrispondente ad uno degli importi di denaro sottratti. Roman, a questo punto, è costretto a cedere la sua pistola ed il suo distintivo, dato che i suoi vecchi colleghi non sono affatto disposti ad ascoltare le sue proteste di innocenza. Il nostro protagonista decide che non vuole più accettare questa situazione supinamente e affronta a viso aperto Niebaum, pretendendo di conoscere il nome della persona che lo sta incastrando. Quando l'agente corrotto si rifiuta di collaborare con lui, Roman lo penderà in ostaggio assieme alla sua segretaria Maggie (Siobhan Fallon), al comandante della polizia Grant Frost (Ron Rifkin) e ad un piccolo truffatore di nome Rudy Timmons (Paul Giamatti).

