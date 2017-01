IL SEGRETO/ Anticipazioni: Aurora torna a Puente Viejo sana e salva (oggi, puntata 11 gennaio 2017)

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 11 GENNAIO 2017: AURORA TORNA A PUENTE VIEJO - Per un paio di giorni i telespettatori de Il Segreto hanno temuto per le sorti di Aurora, coinvolta in un grave incidente ferroviario durante il suo viaggio di ritorno da Parigi. Per fortuna a lei non verrà riservata la stessa sorte del fratelo Bosco, morto nelle ben note circostanze. Quando la preoccupazione per la sua salute sarà molto grande, Aurora si presenterà al Jaral, annunciando di essere sana e salva. Racconterà a Rosario e a Candela di essere miracolosamente uscita illesa dal deragliamento del treno, in quanto si trovava nei vagoni che non sono rimasti coinvolti nella tragedia. Fin dal suo ingresso a casa, la figlia di Pepa e Tristan avrà poco tempo per piangere la morte del fratello. Al contrario, tutte le sue forze saranno concentrate nella lotta per ottenere la custodia del piccolo Beltran. La ricercatrice non negherà di essere pronta a tutto per fare in modo che non sia Donna Francisca a prendersi cura del bambino, non rinunciando se necessario anche a ricorrere al tribunale.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 11 GENNAIO 2017: ELISEO UMILIA SOL - Il Segreto continuerà a concedere ampio spazio alle vicende di Sol e Lucas anche nella puntata che andrà in onda oggi su Canale 5. In essa Eliseo incontrerà la moglie e il dottore al dispensario, rendendosi conto che la loro storia d'amore non è giunta al termine, come avrebbe dovuto. Sarà in tale occasione che il losco individuo metterà in evidenza il peggio di sè, trattando la moglie come mai un marito dovrebbe: la importunerà senza remora, fingendo di considerarla ancora una prostituta. Il fatto non piacerà affatto a Lucas, i due rivali in amore arriveranno nuovamente allo scontro? Il dottor Moliner non sarà l'unico a cercare di allontanare per sempre Eliseo da Puente Viejo: Carmelo sarà ancora una volta in prima fila in questa diatriba e riprenderà i panni dell'incappucciato, aggredendo il crudele individuo. Gli chiederà di lasciare subito Puente Viejo, ma siamo davvero certi che basterà così poco per liberarsi dell'uomo che in un modo o nell'altro ha sconvolto la vita della famiglia Santacruz?

© Riproduzione Riservata.