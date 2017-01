Il Collegio, RAI 2 / Studenti e insegnanti: Adriano Occulto vs Dimitri Iannone, chi preferisce il pubblico? (Oggi, 11 gennaio 2017)

IL COLLEGIO RAI 2, CONCORRENTI ED ELIMINATI (OGGI, 11 GENNAIO 2017): CHI PREFERISCI TRA ADRIANO OCCULTO E DIMITRI IANNONE? LA RISPOSTA DEL PUBBLICO - Dopo la seconda puntata de Il Collegio la redazione ha deciso di mettere di fronte due dei protagonisti più amati dal pubblico e cioè Adriano Occulto e Dimitri Iannone. Sulla pagina ufficialedel programma infatti sono stati messi a confronto i due con il solito trucco del pollice e del cuore per contrassegnare la preferenza. Per il cuore di Dimitri sono arrivati 75 like, mentre per il pollice di Adriano 55. Il primo è più espansivo e aperto a nuove esperienze, il secondo invece meno estroversoe più chiuso con la voglia di tenersi tutto dentro. Andiamo però a leggere anche alcuni dei commenti: "Tutti e due non posso scegliere", "Ma come si fa a scegliere", "Senza dubbio Adriano", "Sto in crisi non posso scegliere", "Dimitri davvero lui", clicca qui per tutti i commenti dei follower.

IL COLLEGIO RAI 2, CONCORRENTI ED ELIMINATI (OGGI, 11 GENNAIO 2017): LA CLASSIFICA DEI VOTI DELLA SECONDA PUNTATA - Prende sempre più piede il nuovo programma di Rai Due Il Collegio con protagonisti dei ragazzi dei tempi nostri trasformati in scolaretti della fine degli anni sessanta. Sicuramente non sarà un compito facile quello di trovare le giuste coordinate in un mondo totalmente diverso rispetto al passato. Già dopo la seconda puntata sono arrivati i primi voti con le ragazze che hanno sicuramente fatto meglio con ben cinque sufficienze dal 7 1/2 di Ludovica Olgiati ai 7 di Swami Caputo e Arianna Pasin ai 6 di Carla Addonisio e tre insufficienze di cui due vicinissime al sei con i 5 1/2 di Silvia Di Santo e Marika Frrarelli oltre al 6 di Jenny De Nucci. Sono solo due i ragazzi che si sono salvati e cioe Giovanni Potrigliano e Adriano Occulto rispettivamente con 6 1/2 e 6, quattro 5 con Pietro Dell'Aquila, Dimitri Iannone, Alessio Milanesi e Filippo Zamparini. Peggio è andata invece per Fedeerico Nobile (4) e Filippo Moran (4-). Clicca qui per la lavagna con tutti i voti.

