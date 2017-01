ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Anticipazioni e cast, Wanna Marchi: ho bisogno di lavorare, vivo in un inferno (oggi 11 gennaio 2017)

ISOLA DEI FAMOSI 2017: NEWS, WANNA MARCHI E STEFANIA NOBILE SI RACCONTANO (OGGI 11 GENNAIO 2017) - Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile saranno le concorrenti de 'L'Isola dei famosi 2017' che prenderà il via il prossimo 30 giugno. Le due hanno rilasciato una lunga intervista a 'Chi' spiegando il motivo della loro partecipazione al programma: "Oggi siamo due cittadine oneste e pulite che hanno bisogno di lavorare, non troviamo lavoro. Vivo di pensione, che non arriva a 500 euro in totale, dopo 40 anni di contributi versati. Non auguro a nessuno di finire in questo inferno, ma non voglio la pietà di nessuno, visto che nessuno ti tende la mano in questo ambiente" le parole di Wanna Marchi che ha bisogno di ritrovare la serenità dopo quanto successo. Nessuno vuole darle un posto di lavoro, l'Isola dei famosi potrebbe essere un motivo per ricominciare. Anche la figlia Stefania Nobile ha bisogno di ritrovare la dignità: "Sogno di restituire la dignità a mia madre, non voglio che la gente la ricordi prima come la regina delle televendite e poi quella della truffa" conclude.

ISOLA DEI FAMOSI 2017: NEWS, GIULIA DE LELLIS IN BALLOTTAGGIO DA BARBARA D'URSO? (OGGI 11 GENNAIO 2017) - L'Isola dei Famosi prenderà il via il prossimo 30 gennaio e continua il toto naufraghi visto che fino ad ora sono state ufficializzate soltanto Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile. Tra le indiscrezioni compare quella della presenza di Giulia De Lellis, fidanzata di Andrea Damante (ex concorrente del Grande Fratello Vip e tronista di Uomini e Donne) ma sembra che la sua partecipazione non sia ancora certa. Le anticipazioni parlano di un ballottaggio che andrà in scena nello studio di Barbara d'Urso nella prossima puntata di Domenica Live del 15 gennaio con un'identità misteriosa. Se la De Lellis vincerà questa sfida diventerà una concorrente de L'Isola dei Famosi 2017. Quasi certa invece, come riportato da 'Panorama' la presenza di Claudio Sona, il primo tronista gay di Uomini e Donne, mentre il compagno Mario Serpa dovrà guardarlo dallo studio. Non ci sarà invece Gianluca Vacchi che ha rifiutato la proposta arrivata dalla produzione del noto programma, come inviato dovrebbe esserci Stefano Bettarini al posto di Alvin che cede al posto al concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip.

