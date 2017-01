JOHN MILES / Il musicista ospite nello show di Bonolis (Music, puntata 11 gennaio 2017)

JOHN MILES, IL MUSICISTA OSPITE SU CANALE 5 (MUSIC, PUNTATA 11 GENNAIO 2017) – Nella prima serata televisiva di Canale 5 va in onda il primo appuntamento con il nuovo spettacolo musicale Music condotto da Paolo Bonolis che avrà al proprio fianco il buon Luca Laurenti. Uno spettacolo che lo stesso Bonolis non ha esitato ad etichettare come il ‘mio Sanremo’ e nel quale prenderanno parte tantissimi ospiti di spessore del mondo della musica come il celeberrimo John Miles. Un eccezionale artistica sulla cresta dell’onda da oltre 45 anni con successi che hanno toccato varie epoche musicali attraversando diverse generazioni. In attesa di gustarci la performance di John Miles, ricordiamo quali sono stati i momenti più importanti della propria carriera artistica.

JOHN MILES, IL MUSICISTA OSPITE SU CANALE 5: LA CARRIERA (MUSIC, PUNTATA 11 GENNAIO 2017) – John Miles pseudonimo di John Errington è nato a Jarrow, cittadina della contea del Tyne and Wear in Inghilterra, nell’aprile del 1949. Da sempre animato da una incredibile passione per la musica prima di dare inizio alla sua carriera da solista nell’anno 1971, Miles ha preso parte in un paio di gruppi. Artista poliedrico molto apprezzato per le sue performance alla chitarra ed alla tastiera, ha avuto quale apice della propria carriera l’anno 1976 in cui spopolò nel mondo con il celeberrimo brano Music che venne prodotto da un altro grande nome della musica come Alan Parsons. Nell’anno 1997 è stato peraltro ospite d’onore in quella edizione del Festival di Sanremo. Tra le collaborazioni più importanti a cui ha dato vita, ricordiamo la partecipazione ad una tournèe di Tina Turner, ha cantato in alcuni brani in diversi album degli Alan Parsons Project senza dimenticare i duetti con Jimmy Page nell’ambito dell’album Outrider. Attualmente John Miles è ospite fisso di una delle principali manifestazioni musicali europee: il Last Night of the Proms.

