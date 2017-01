L'AMORE NON HA PREZZO/ Su La5 il film con Jessica Tuck e Spencer Rochfort, alla regia Neill Fearnley (oggi, 11 gennaio 2017)

L'AMORE NON HA PREZZO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 11 GENNAIO 2017: L'amore non ha prezzo, il film in onda su La5 oggi, mercoledì 11 gennaio 2017 alle ore 21.10, una pellicola di genere drammatica e sentimentale dal titolo originale A Decent Proposal. Si tratta di un film canadese del 2007 prodotto esclusivamente per il circuito televisivo senza la consueta distribuzione nelle sale cinematografiche. La regia di questo film è stata curata da Neill Fearnley, nel cast figurano invece Jessica Tuck, Spencer Rochfort, Andrew Airlie, Jennifer Spence, Hrothgar Mathews, Jill Morrison, Myron Natwick e Camille Mitchell. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'AMORE NON HA PREZZO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 11 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista una giovane donna di nome Tia McLealand (Jessica Tuck), la quale si considera una donna molto fortunata e felice. Il suo lavoro le da molte gratificazioni, ha un ottima posizione nell’azienda in cui lavora da moltissimi anni, la Bleekham Development, la stimano tutti non soltanto i propri colleghi ma anche e soprattutto il suo capo, John Bleekham che l’ha sempre ammirata per la sua dedizione e per la sua determinazione sul lavoro. A rendere ancora più completa e felice la vita di Tia ci pensa l’amore nella figura di Nick Marsh, il suo storico fidanzato con il quale ha un rapporto passionale e fatto di amore e rispetto reciproco. Non potrebbe andare meglio di così la vita di Tia, quando poi scopre di aspettare anche un figlio dall’uomo che ama profondamente si sente la donna più felice di questo mondo. All’improvviso però basta una chiamata a mettere fine alla felicità di Tia. Viene infatti avvisata che il suo fidanzato Nick, appassionato di montagna, mentre stava facendo un’arrampicata era precipitato inavvertitamente perdendo la vita. Tia è sconvolta, in un attimo tutto il suo mondo e le sue certezze sono crollate, inoltre è rammaricata del fatto di non aver fatto in tempo a dire a Nick che fosse incinta. Ora oltre al dolore della perdita, Tia si ritrova a dover affrontare sola prima la maternità e poi a provvedere sola a suo figlio, cade perciò in un profondo turbamento e preoccupazione finché nella sua vita non entra John, un uomo molto ricco che le fa la corte alla quale Tia nonostante non lo conosca bene cede. Anche se la loro conoscenza è fresca, Tia e John decidono di sposarsi ben presto e quindi la donna non ha il tempo di conoscerlo affondo se non quando è troppo tardi,. Infatti si rende conto che John è un uomo molto freddo, completamente assorto dal suo lavoro e senza capacità di donarle amore. Man mano che i due sono sposati e passano gli anni Tia scopre tutti gli illeciti fatti da suo marito nonché la sua presunta colpevolezza della stessa morte di Nick. Tia è tormenta da questo sospetto, è allo stesso tempo decisa ad andare fino in fondo per cercare di venire a capo della verità. Così dopo aver trovato in casa una possibile prova della colpevolezza di John, decide di affrontarlo.

