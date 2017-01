LA GABBIA OPEN/ Anticipazioni puntata 11 gennaio 2017: da Donald Trump alla situazione del lavoro in Italia

LA GABBIA OPEN, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 GENNAIO 2017: DONALD TRUM E IL LAVORO IN ITALIA - Anche Gianluigi Paragone, dopo la pausa dettata dalle festività natalizie, è pronto a tornare in scena con il talk show che guida su La7: stasera, mercoledì 11 gennaio 2017, a partire dalle 21.10 verrà infatti trasmessa una nuova puntata de La Gabbia Open, e molti dei temi che verranno trattati sono stati anticipati in un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale. Si partirà innanzitutto con uno sguardo a livello internazionale: “Mentre il neo presidente USA #Trump annuncia politiche protezionistiche a sostegno della produzione interna, segno che i modelli economici fondati sulla #globalizzazione hanno segnato il passo” si legge infatti sul social “in Italia continua l’emergenza #lavoro e si chiede che i nomi dei responsabili del fallimento di #MPS vengano resi pubblici”. Il dibattito, dunque, si sposterà anche sulla situazione italiana, con un particolare focus sul mondo del lavoro: quali saranno gli ospiti di Gianluigi Paragone a La Gabbia Open? Clicca qui per vedere il post direttamente dalla pagina Facebook ufficiale del programma.

