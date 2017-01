LA MIA VENDETTA/ Oggi, mercoledì 11 gennaio 2017, non va in onda: ecco perché

LA MIA VENDETTA, OGGI NON VA IN ONDA (mercoledì 11 gennaio 2017) - Il pubblico di Canale 5 che si è appassionato alle trame e agli intrighi de La mia vendetta, miniserie francese trasmessa dalla rete ammiraglia Mediaset, rimarrà piuttosto deluso sintonizzandosi stasera - mercoledì 11 gennaio 2017 - in prime time: non sarà infatti trasmessa un nuova puntata della fiction, dal momento che, in seguito al terzo appuntamento dello scorso 4 gennaio, il gran finale è stato programmato proprio per la sera seguente, quella di giovedì 5 gennaio 2017. La mia vendetta, dunque, si è concluso, così come le vicende che hanno visto al centro la protagonista Olivia (alias Emma Fortuny), interpretata da Laetitia Milot, e tutta la famiglia Chevalier, in primis i personaggi di Etienne e Alexandre. Al posto della miniserie, il piccolo schermo di Canale 5 proporrà il primo dei due appuntamento con Music, il nuovo show evento guidato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, tutto dedicato al mondo della musica e agli idoli dei nostri cantanti preferiti. L’ultimo appuntamento in programma con La mia vendetta ha portato a casa uno share dell’11.92% con 2 milioni e 796mila spettatori al seguito, un risultato discreto: il pubblico, però, può dormire sogni tranquilli, dal momento che le avventure della protagonista continueranno. Il prodotto televisivo è già stato confermato per una seconda stagione, anche se bisognerà capire se anche questa sbarcherà sulla televisione italiana…

