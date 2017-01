LE AVVENTURE DI ARSENIO LUPIN/ Su Rete 4 il film con Robert Lamoureux e Liselotte Pulver

LE AVVENTURE DI ARSENIO LUPIN, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 11 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Le avventure di Arsenio Lupin è il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 11 gennaio 2017 alle ore 16.35. Una pellicola dal genere giallo del 1957 che si ispira alla serie di romanzi scritta dal francese Maurice Leblanc. Per quanto riguarda la regia di questo film, dietro alla macchina da presa possiamo trovare Jacques Becker, celebre cineasta parigino classe 1906, assistente del grande maestro Jean Renoir, ha prodotto in prima persona pellicole di grande popolarità come, ad esempio, "Casco d'oro" e "Le sedicenni". Venendo a parlare, invece, del cast che sarà possibile apprezzare durante la messa in onda del film, il protagonista ha il volto di Robert Lamoureux, attore francese che tutti ricordano per la sua partecipazione a pellicole di grande popolarità come, ad esempio, "Saluti e baci", "La Vie à deux" e "Meeting in Paris". Al suo fianco recita la bella svizzera Liselotte Pulver, ottima attrice che ha lavorato con grandi artisti quali, ad esempio, Bon Hope, Jean Gabin e Jack Arnold. Ricordiamo, infine, la presenza dell'immenso Otto Eduard Hasse, celebre allievo di Max Reinhardt che nel corso della sua brillante carriera ha lavorato con registi di grande prestigio anche sulla scena internazionale come, ad esempio, Alfred Hitchcock, Roger Vadim, Jean Renoir e Costa-Gavras. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LE AVVENTURE DI ARSENIO LUPIN, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 11 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film ha inizio durante una festa che il Presidente del Consiglio francese ha indetto in veste istituzionale, Arsenio Lupin (Robert Lamoureux) si presenta sotto le mentite spoglie di un diplomatico italiano e, grazie ad alcuni suoi complici che riescono a far saltare la luce in tutto il palazzo, ruba un dipinto di Leonardo da Vinci ed un quadro di Sandro Botticelli, entrambi di inestimabile valore. Non si impossessa, però, di uno dei capolavori attribuiti a Michelangelo Buonarroti, dato che solo a colpo d'occhio riesce a definire che si tratta di un volgare falso, anche se sapientemente riprodotto. Per il nostro protagonista, però, la serata non è stata improntata solo all'insegna del puro dovere: nel corso del ballo ha anche incontrato e sedotto la bella aristocratica tedesca Mina von Kraft (Liselotte Pulver). Passa qualche tempo ed il nostro ladro gentiluomo, Lupin, fingendosi un ricco vinaio in cerca di moglie, progetta di derubare un gioielliere parigino che aspira a diventare suo suocero. Per farlo elabora un articolato piano che coinvolge l'estetista di un hotel della capitale francese. Nonostante la giovane non sia affatto consapevole di aver aiutato il famigerato Lupin, la direzione dell'albergo la ritiene direttamente responsabile e la licenzia senza troppe cerimonie. Sappiamo benissimo, però, che il nostro protagonista ha un debole per il fascino femminile, non può sopportare che la ragazza paghi per le sue colpe. La scagiona completamente agli occhi delle forze dell'ordine, utilizzando il prestigio della sua figura pubblica, e la ricompensa con un'ingente quantità di denaro. L'estetista capisce subito che André Laroche, questo il vero nome di Lupin, è in realtà lo sfuggente criminale: quando lo denuncia alla polizia, però, le forze dell'ordine ritengono che sia un errore madornale, dato che Laroche è una persona influente e di grande prestigio sociale. Nel frattempo, la bella Mina von Kraft, molto vicina al consigliere del imperatore tedesco Guglielmo II (Otto Eduard Hasse), riconosce Lupin grazie ad una foto apparsa su un giornale tedesco che lo ritrae dopo la vittoria di uno dei suoi cavalli da corsa...

