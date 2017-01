LOREDANA BERTÈ / La cantante ospite nello show di Bonolis (Music, puntata 11 gennaio 2017)

LOREDANA BERTÈ, LA CANTANTE OSPITE SU CANALE 5 (MUSIC, PUNTATA 11 GENNAIO 2017) – Nella prima serata di Canale 5 viene trasmessa la prima puntata del nuovo programma Music condotto da Paolo Bonolis con la collaborazione dell’inseparabile Luca Laurenti. Un format che mette al centro la Musica in una sorta di risposta di Mediaset alla Festival di Sanremo che Carlo Conti condurrà nel prossimo mese di febbraio. Tanti gli ospiti presenti tra cui la nota cantante italiana Loredana Bertè che recentemente è stata protagonista su Canale 5 nella trasmissione voluta da Gigi D’Alessio per salutare l’arrivo del nuovo anno all’insegna della beneficienza. In attesa di vedere cosa proporrà la Bertè nello studio di Canale 5 ricordiamo alcuni dei passaggi più importanti della sua carriera artistica.

LOREDANA BERTÈ, LA CANTANTE OSPITE SU CANALE 5: LA CARRIERA (MUSIC, PUNTATA 11 GENNAIO 2017) – Loredana Bertè è nata a Bagnara Calabra nel settembre del 1950 e di tre anni più piccola di sua sorella Mia Martini il cui vero nome è Domenica. Nel 1965 si trasferisce a Roma dove inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina del Piper. Un periodo molto felice per la Bertè in cui peraltro conoscerà Renato Zero. L’anno seguente assieme allo stesso Renato Zero viene selezionata da Don Lurio per far parte del gruppo di ballo di alcune fortunate trasmissioni dell’epoca come Partitissima e Canzonissima. Nei primi anni Settanta veste i panni della corista per la sorella Mia ed è protagonista dei rotocalchi rosa per la storia d’amore con il campione italiano di tennis Adriano Panatta. Dal 1975 in poi Loredana Bertè si misura con il mondo della musica ottenendo peraltro un enorme successo con brani intramontabili come Sei bellissima, Dedicato, E La luna bussò, In alto mare, Il mare d’inverno, Non sono una signora e tantissime altre ancora. È stata tra le interpreti italiane più amate ed apprezzate tra le seconda metà degli anni Settanta e gli anni Ottanta nonché personaggio di fama mondiale anche per via della love story con il tennista Bjorn Borg.

© Riproduzione Riservata.