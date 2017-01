LUCAS PERACCHI NEI GUAI / Uomini e Donne lo querela, la replica della redazione in un video (Oggi, 11 gennaio 2017)

LUCAS PERACCHI NEI GUAI, UOMINI E DONNE ADISCE LE VIE LEGALI DOPO LE INSINUAZIONI DELL’EX TRONISTA – Lucas Peracchi contro Uomini e Donne. L’ex tronista potrebbe pagare care le insinuazioni fatte nei giorni scorsi rispondendo al commento di un follower. Lucas Peracchi, sempre molto attivo sui social, dopo l’ennesimo attacco da parte di un utente che lo accusava di aver fatto una pessima figura durante il suo percorso nel programma di Maria De Filippi, ha risposto con parole pesanti di fronte alle quali la redazione di Uomini e Donne ha deciso di reagire. “Ma in che mondo vivi? Credi ancora a ‘Uomini e Donne’? Sveglia! È televisione. Magari potessi raccontare tutto", scriveva Lucas Peracchi insinuando che le storie raccontate a Uomini e Donne siano tutte finte. Una dichiarazione forte soprattutto perché proveniente da una persona che, di fronte alle telecamere, ha ammesso di essersi messo d’accordo con Giulia Carnevali per la scelta. Dopo qualche giorno di riflessione, la redazione di Uomini e Donne ha deciso di replicare alle parole dell’ex tronista. Su Wittytv è stato così pubblicato un video in cui viene mostrato il confessionale fatto a caldo da Lucas Peracchi in cui ammetteva di aver fatto il doppio gioco con Giulia. Un confessionale che, all’epoca dei fatti, la redazione di Uomini e Donne decise di non trasmettere per tutelare l’immagine di Peracchi. “Per sgombrare ogni dubbio, anche se immaginiamo sia difficile che ci possa essere, vi proponiamo una parte del video live (volutamente non montato e privo di tagli) dove Lucas si racconta. Se sarà il caso posteremo la parte restante del video ma pensiamo che quanto appena visto sia sufficiente a fare totale chiarezza. Questo video non fu trasmesso durante la puntata che vedeva Lucas a Uomini e donne solo per evitargli ulteriori situazioni di disagio. In ogni caso, trattandosi di diffamazione, la Fascino P.G.T., società produttrice di Uomini e Donne, ha scelto di agire per vie legali per evitare ulteriori e inutili fraintendimenti”, si legge nel video. Cliccate qui per vedere il post.

© Riproduzione Riservata.