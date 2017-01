Luca Argentero / Parla Cristina Marino: è stata lei la causa della fine del matrimonio con Myriam Catania? (oggi, 11 gennaio 2017)

LUCA ARGENTERO, CRISTINA MARINO PARLA DEL LORO RAPPORTO (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Cristina Marino è la compagna di Luca Argentero: l'attore ha 38 anni mentre lei solo 24, ma il rapporto tra i due sembra andare davvero a gonfie vele. I due postano in continuazione foto sui social network in cui gridano la loro felicità ai quattro venti e, dopo un'intervista di Cristina Marino rilasciata al magazine Vanity Fair, possiamo dire ben a ragione che le loro non sono solo apparenze. "Luca è un trentottenne fichissimo. Non intendo solo fisicamente, anche se è uno sportivo come me, e questo è fondamentale. È uno che non patisce la mia personalità “iperattiva”, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più. Mi sono detta “sì, è lui” la prima volta che ho aperto il frigorifero a casa sua. Sembrava che la spesa l’avessi fatta io: hamburger vegetali, zenzero, lime. È stato fantastico", ha detto Cristina Marino.

LUCA ARGENTERO, CRISTINA MARINO LA CAUSA DELLA FINE DEL MATRIMONIO CON MYRIAM CATANIA? (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Luca Argentero e Cristina Marino si sono conosciuti sul set del cinepanettone Vacanze di Natale e si sono piaciuti praticamente da subito: all'epoca lui era ancora sposato con Myriam Catania e sono in molti a credere che sia stata proprio lei la causa del divorzio dei due ex innamorati. Secondo quanto detto da Cristina Marino a Vanity Fair però, le cose non starebbero affatto così: "Non mi permetterei mai di mettermi in mezzo a un matrimonio. Credo molto nel karma e sono convinta che tutto torni indietro, tanto il bene quanto il male". La ragazza e attrice che ha debuttato con Federico Moccia sul set di Amore 14 nega quindi di essere stata la causa del loro allontanamento ed effettivamente, in base a quanto hanno sempre detto Myriam Catania e Luca Argentero, il loro rapporto non andava più bene ormai da tanto tempo. Adesso anche Myriam Catania è innamorata di un'altra persona ed è felice accanto a lui.

© Riproduzione Riservata.