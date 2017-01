MARIA DE FILIPPI AL FESTIVAL DI SANREMO 2017? / La verità svelata alla conferenza stampa con Carlo Conti

MARIA DE FILIPPI AL FESTIVAL DI SANREMO 2017, TUTTA LA VERITÀ DURANTE LA CONFERENZA STAMPA CON CARLO CONTI – La conduttrice di punta di casa Mediaset, Maria De Filippi, sarà al Festival di Sanremo 2017? In questi giorni questo interrogativo è stato un vero e proprio tormentone che ha appassionato telespettatori,tantissime riviste e siti web che hanno lanciato scoop, presunte interviste esclusive e quant’altro. Molti si dicono certi che l’accordo sia stato già firmato dando seguito così all’ospitata dello scorso anno di fatto preludio ad una conduzione in questa edizione 2017 al fianco di Carlo Conti mentre altri parlano di problemi ‘burocratici’. Dunque la presenza sul palco dell’Ariston della De Filippi non appare certa anche perché sulla questione hanno decisamente frenato sia la dirigenza Rai che la stessa Maria De Filippi. L’unico modo per conoscere la vita è attendere la conferenza stampa di presentazione del Festival della Canzone Italiana che andrà in scena quest’oggi 11 gennaio 2017, con il conduttore e direttore artistico Carlo Conti che sarà quindi chiamato a svelare la sua squadra sanremese e dunque se la De Filippi lo affiancherà o meno alla conduzione. Una questione nella quale, peraltro, viene chiamata anche in causa Mediaset con cui la De Filippi ha un contratto di esclusiva e che quindi eventualmente dovrebbe dare un ‘permesso speciale’ per la signora di Canale 5. Ne sapremo di più tra poco.

