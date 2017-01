MASTERCHEF ITALIA 2017, ED. 6 ANTICIPAZIONI E NEWS: VALERIO SPICCA FRA GLI ASPIRANTI CHEF, CONQUISTERÀ LA VITTORIA? (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Cresce l'attesa per la nuova puntata di Masterchef Italia 2017, che prenderà il via su Sky uno giovedì. Gli aspiranti cuochi sono già entrati nel pieno della gara, ma hanno dovuto dire addio a due concorrenti, l'esuberante Lalla e la timida Antonella, due personalità molto diverse sia nella vita che in cucina ma che, dopo un'attenta valutazione dai parte dei giudici, non hanno dimostrato di meritare il titolo di miglior chef amatoriale d'Italia. Le nuove prove, che hanno visto tutti i concorrenti impegnati in un'esterna a Matera, hanno visto primeggiare più volte il giovanissimo Valerio, un concorrente fino a questo momento un po' in secondo piano ma che è riuscito a dare il meglio di sé proprio di fronte alle sfide più importanti dell'ultima serata. Valerio, scelto come capitano per una delle sue squadre in esterna, ha portato il suo team verso la vittoria finale, con grande sorpresa di chi, fino a quel momento, lo aveva sottovalutato. Sarà lui il vincitore del titolo?

MASTERCHEF ITALIA 2017, ED. 6 ANTICIPAZIONI E NEWS: APPUNTAMENTO A DOMANI CON LA RICETTA DI BRUNO BARBIERI (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - A Masterchef Italia 2017 è tutto pronto per una nuova puntata, che prenderà il via giovedì in prima serata, come sempre su Sky Uno. Nella stessa giornata di domani è attesa anche una delle rubriche più seguite di questa edizione, che vede l'amato chef Bruno Barbieri, alle prese con la realizzazione di una serie di ricette di alta cucina per i suoi numerosissimi follower. L'appuntamento, come sempre, è a domani, ma per non rischiare di perdere neanche un passaggio del suo tutorial, il sito ufficiale di Sky consiglia di prendere nota della lista della spesa, pubblicata nella giornata di ieri. La ricetta che lo chef preparerà è una "Frittella di ricco con estratto di pomodoro e basilico in guazzetto di fragoline e peperoni", una preparazione apparentemente complicata ma che, grazie ai segreti di Bruno Barbieri, potrebbe conquistare le tavole di milioni di italiani. Per scoprire tutti gli ingredienti, potete cliccare qui.

