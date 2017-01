MUSIC / Canale 5, prima puntata: ospiti e anticipazioni: Paolo Bonolis e Luca Laurenti lo show dedicato alla musica (oggi, 11 gennaio 2017)

MUSIC, PRIMA PUNTATA: OSPITI, PAOLO BONOLIS E LUCA LAURENTI IN PRIME TIME CANALE 5 (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Vi siete mai chiesti quali sono le canzoni preferite dei nostri idoli? Stasera, mercoledì 11 gennaio 2017, è pronto a sbarcare sul piccolo schermo di Canale 5 Music, un vero e proprio viaggio dentro la musica che andrà in scena dal prestigioso Teatro 5 di Cinecittà, lo studio di posa di Federico Fellini. Alla guida del nuovo format della rete ammiraglia Mediaset ritroveremo l’ormai collaudata - e amatissima - coppia di presentatori composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che ha fatto davvero scintille qualche tempo che fa riportando in scena Ciao Darwin - La resurrezione. Bonolis, in particolare, guiderà i telespettatori in un viaggio capace di svelare il mondo della musica sotto punti di vista e sfaccettature davvero eccezionali, carichi di novità ed emozioni. E la domanda principale alla quale si cercherà di rispondere a Music sarà fondamentalmente una: quali sono gli idoli dei nostri idoli? Qual è la musica della vita di chi la musica la scrive, la canta, la porta in scena in giro per il mondo, ne costruisce la sua carriera? Alcuni dei pezzi più belli verranno interpretati da alcuni grandi nomi ospiti in studio, sempre accompagnati da una superband e da un’orchestra composta da 64 musicisti e diretta dal Maestro Diego Basso.

MUSIC, PRIMA PUNTATA: OSPITI, CHI FARÀ CAPOLINO NELLO STUDIO 5 DI CINECITTÀ? (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Sono davvero tante le personalità pronte a fare capolino sul piccolo schermo di Canale 5 a Music, il nuovo programma in partenza stasera sotto la guida di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Si parte, per esempio, dal recentissimo giudice di X Factor Manuel Agnelli, per passare ai giovanissimi Benji e Fedde e anche ad alcuni pilastri come John Miles, John Travolta, Ezio Bosso e Simon Le Bon. Tra gli artisti italiani, faranno capolino anche la band ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi The Kolors, il rapper Fedez, la giudice di The Voice Dolcenera e Antonello Venditti. Sul palcoscenico di Music, andando avanti, saliranno ancora Marcus Miller ed Enzo Avitabile, Nek, Anastacia, Elisa e Piero Pelù, altro volto noto come coach del talent di Rai 2. Per concludere, ci saranno Gerard Depardieu, Morgan, Loredana Bertè e Noemi, Arturo Brachetti, Gianna Nannini e Tony Hadley. Pronti a rivivere alcuni dei più grandi successi di tutti i tempi? L’appuntamento con Music è in programma stasera, 11 gennaio 2017, sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 21.10.

MUSIC, PRIMA PUNTATA: OSPITI, PARLA IL CONDUTTORE PAOLO BONOLIS (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - “È una trasmissione senza gara. Non vince nessuno, non ci sono premi, non c’è una giuria, non c’è una partecipazione a Sanremo, non c’è un contratto con una casa discografica”: con queste parole, in un’intervista esclusiva rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore di Music Paolo Bonolis ha spiegato alcune degli ingredienti principali che caratterizzano il nuovo format pronto al debutto stasera, martedì 11 gennaio 2017, sul piccolo schermo di Canale 5. “C’è semplicemente il piacere della musica” ha aggiunto ancora “che pensiamo sia ancor più bella quando la puoi raccontare”. Al fianco di Paolo Bonolis ci sarà Luca Laurenti, e in merito a questo il conduttore ha sottolineato: “Non poteva mancare: ha una bella voce, ama le canzoni. Con lui viviamo momento di musica, ma allo stesso tempo di divertimento. Manteniamo la logica della ‘leggerezza pensosa’ di Italo Calvino, facciamo una cosa che ci piace al contempo non ci prendiamo troppo sul serio”. Pronti a ritrovare questa fantastica accoppiata in prime time?

