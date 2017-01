MALORE GENTILONI, VIDEO CROZZA E IL "RENZIMAKER": LA PARODIA DEL COMICO GENOVESE SUL CONTROLLO A DISTANZA DELL'EX PREMIER (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Maurizio Crozza è stato tirato in ballo dopo la notizia del malore accusato dal premier Paolo Gentiloni, il quale è stato poi sottoposto ad un intervento di angioplastica. In tanti hanno, infatti, citato la parodia del comico, secondo cui il presidente del Consiglio avrebbe nel cuore un microchip attraverso il quale è "controllato" dall'ex premier Matteo Renzi. Crozza a DiMartedì (e poi nei suoi show) aveva per l'occasione coniato il termine "RenziMaker", una sorta di pacemaker con il quale il segretario del Partito democratico terrebbe in vita Gentiloni. «Aveva appena fatto una battuta sulla moglie di Renzi» ha allora scherzato su Twitter un utente (clicca qui per visualizzare il tweet) facendo riferimento alle battute del comico genovese, mentre per un altro il malore è avvenuto quando Gentiloni si è messo alla ricerca del premier precedente. La rete allora si interroga ironicamente sulla possibilità che il malore di Gentiloni sia stato provocato dal controllo a distanza di Renzi: ha forse dimenticato di portargli un regalo al rientro da Parigi? Altri fanno notare una strana coincidenza: il malore è stato accusato nel giorno del compleanno di Renzi. Questi messaggi hanno contribuito a rendere il malore di Paolo Gentiloni il principale trend topic di Twitter in Italia, ma tanti sono stati pure gli auguri di pronta guarigione per il premier, ai quali ci uniamo. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA PARODIA DI CROZZA.

