OROSCOPO PAOLO FOX 2017 / Previsioni di oggi 11 Gennaio 2017 su LatteMiele: Scorpione, Cancro, Acquario, Bilancia, Pesci, Capricorno e gli altri

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, LE PREVISIONI DI OGGI 11 GENNAIO 2017 A LATTEMIELE - Ritorna anche per oggi l'Oroscopo 2017 di Paolo Fox e le sue famose previsioni, che ci regala anche per oggi, mercoledì 11 gennaio, su Latte e Miele. Cosa ci diranno le stelle? Tutti i nati dei segni affronteranno l'ultimo transito per diversi pianeti, soprattutto per Venere che sta per entrare nel segno della Vergine, mentre la Bilancia può contare ancora sulla presenza di Giove. La prossima settimana si entrerà invece in una fase diversa, dove cambieranno alcune cose per chi si è affacciato a questo nuovo anno con preoccupazioni e problemi.

TUTTI I SEGNI - E' il caso per esempio dei Gemelli, ancora sfiancati dalle difficoltà economiche dei mesi precedenti, mentre il Leone soffre - e non poco - a causa di una relazione "sbagliata". Vediamo di seguito il dettaglio delle previsioni per tutti i segni dell'Oroscopo 2017 di Paolo Fox: ARIETE - I nati del segno vivranno una giornata all'insegna della confusione, a cui si aggiugerà per alcuni anche un leggero calo fisico. Ecco perché potrebbe essere presente un po' di stanchezza, che spinge a dire ciò che non si pensa. Meglio rallentare il passo, soprattutto per quanto riguarda le decisioni. Progetti importanti in vista della primavera. TORO - I nati del segno stanno cercando di portare avanti alcuni progetti. L'unico problema sono i soldi, se non si agirà con cautela. Il punto debole del Toro è la gola quindi un po' di riguardo, soprattutto visto l'arrivo delle temperature più fredde. I sentimenti sono migliori e spontanei, più positivi rispetto al mese scorso. GEMELLI - Giornata migliore rispetto a quella di ieri. I nati del segno dovrebbero dare spazio a qualche speranza, perché per quanto riguarda l'amore ci sono molte tensioni ed incomprensioni. Se una coppia è sposata, si raccomanda prudenza. CANCRO - La Luna è nel segno ed i nati del segno possono contare su una condizione forte riguardo ai rapporti con gli altri. Le stelle sembrano favorevoli e gennaio è il mese che permette di fare ordine nelle questioni rimaste in sospeso. Tutti i rapporti sentimentali che non vanno tra febbraio e aprile conosceranno un momento di revisione. Per il lavoro c'è indecisione, entro primavera bisogna fare delle scelte. LEONE - Dal punto di vista emotivo i nati del segno sono più forti. Tra febbraio e maggio si recupereranno le storie d'amore che hanno buone fondamenta. Le stelle da febbraio parlano anche di nuovi amori molto emozionanti. VERGINE - I nati del segno hanno una marcia in più e questo implica che chi vuole fare incontri sente una bella energia. Negli ultimi mesi gli affari sono andati bene però alcuni della Vergie devono fare chiarezza. I sentimenti sono ancora messi sotto accusa: prudenza nelle storie nate da poco. BILANCIA - Nonostante Giove nel segno i nati del segno vivono stato di agitazione. Tutti coloro che stanno per fare una scelta potranno contare sui mesi che vanno da febbraio e maggio, molto importanti. Se invece si ha dei dubbi sull'amore, meglio superare le incertezze e prendere una decisione. SCORPIONE - I nati del segno iniziano quest'anno con un gennaio importante, in cui si potrà dare il via a molti progetti. Le iniziative più belle riguarderanno comunque il lungo periodo. Il segno è governato da Marte e questo vuol dire che quando tocca il fondo riesce a risalire. Possiede inoltre la sensibilità per capire qualsiasi cosa. Dopo alcuni problemi di salute, adesso si recupera. SAGITTARIO - Febbraio sarà il mese più bello per tutti i nati del segno. Quella di oggi e la giornata di domani saranno un p0' insipide per quanto riguarda il lavoro, ma importanti per i contatti con gli altri. Da febbraio le circostanze diventano favorevoli: emozioni in arrivo soprattutto con Acquario e Ariete. CAPRICORNO - I nati del segno vivono una forte tensione, a causa di tutte le persone che perdono tempo inutilmente. Il Capricorno sa quali sono le cose da fare, ma Giove è in posizione contraria e questo vuol dire che è difficile trovare persone giuste. Oggi e domani c'è un pò fatica fisica in più. ACQUARIO - Reduce da una grande tensione, i nati del segno potranno contare su un ritorno di energia, dopo settimane di sottotono. In amore ci sarano da fare delle scelte importanti. PESCI - Arrivano 48 ore di rilevanza per gli incontri e per le emozioni. Questo è un anno importante per tutti i nati del segno, ma bisogna essere ottimisti. Tutti coloro che hanno voglia di fare potranno contare su un febbraio molto importante per il lavoro. Mercoledì e giovedì sono due giornate interessanti per i contatti.

