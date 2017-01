PIACERE SONO UN PO INCINTA/ Su Rai 2 il film con Jennifer Lopez e Alex O'Loughlin, alla regia Alan Poul (oggi, 11 gennaio 2017)

PIACERE, SONO UN PO INCINTA, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 11 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Piacere, sono un po' incinta, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 11 gennaio 2017 alle ore 21.20. "The Back-up Plan" è il titolo in lingua originale della pellicola dal genere commedia sentimentale girata nel 2010. La regia è stata curata da Alan Poul, cineasta e produttore statunitense a cui dobbiamo la realizzazione di opere narrative davvero molto interessanti come, ad esempio, "Six Feet Under", "Candyman" e "The Newsroom". Anche il cast che sarà possibile apprezzare durante la messa in onda del film è di ottimo livello, la protagonista ha il bellissimo volto di Jennifer Lopez, attrice newyorchese classe 1969 che ha diretto il suo talento verso la musica, la danza e la creazione di moda, oltre che verso la recitazione. I film più popolari in cui ha recitato sono, senza dubbio alcuno, "Out of Sight" di Steven Soderbergh, "Jack" di Francis Ford Coppola e "Shall We Dance?" di Peter Chelsom. Al suo fianco recita l'australiano Alex O'Loughlin, ottimo interprete di "L'amore non va in vacanza" e di "La musica nel cuore". Ricordiamo, infine, la presenza degli statunitensi Eric Christian Olsen e Michaela Watkins. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

PIACERE, SONO UN PO INCINTA, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 11 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Zoe (Jennifer Lopez) è ua giovane donna dall'aspetto piacente la cui vita sentimentale, però, lascia davvero a desiderare. Da molto tempo, la nostra protagonista ha rinunciato all'idea di incontrare l'uomo dei suoi sogni. Superata la trentina, però, la bella ragazza decide che è arrivato per lei il momento di diventare mamma e capisce che che dovrà sottoporsi all'inseminazione artificiale, è convinta di poter essere un'ottima mamma anche senza la presenza di un compagno al suo fianco. Per uno scherzo del destino, quello stesso giorno incontra Stan (Alex O'Loughlin), un affascinante uomo da cui si sente immediatamente attratta. Il ragazzo riesce a convincere la nostra protagonista ad andare a cena con lui, nonostante sia molto incerta sul da farsi, Zoe decide di accettare l'invito. Del resto non è ancora sicura di essere rimasta incinta. L'appuntamento, anche se piuttosto avventuroso, si rivela un vero e proprio successo, alla fine della serata, Stan invita la sua nuova fiamma a visitare l'azienda agricola di sua proprietà. Zoe acconsente, dato che il giovane uomo inizia a piacerle davvero molto, quando torna a casa, però, fa il test di gravidanza e scopre che l'inseminazione artificiale ha avuto successo. Presto sarà mamma. La giovane donna, però, non sa davvero cosa fare con il suo nuovo corteggiatore, decide che la sincerità è la migliore strada da seguire e, quando si reca a fargli visita, gli confessa a bruciapelo la sua particolare condizione. Inizialmente, Stan si arrabbia e reagisce in modo stizzito si aspettava che Zoe fosse una persona più sincera e le confessa che avrebbe preferito sapere subito che era incinta. La situazione per lui è davvero troppo complicata e sceglie di chiudere la loro storia prima che qualcuno soffra troppo. La notte porta consiglio, il giorno dopo il nostro protagonista ritorna sui suoi passi e decide che vuole stare con Zoe a qualunque costo. Anche lui si sente pronto a diventare genitore, non esclude di poter crescere attivamente il futuro figlio della sua compagna. Accompagna, quindi, la sua nuova fidanzata dal medico, dove li aspetta una sorpresa davvero emozionante, l'intervento di inseminazione artificiale è andato meglio del previsto e la nostra protagonista aspetta due gemelli. Riuscirà Stan ad accettare questo ennesimo colpo di scena e ad assumersi tutte le responsabilità che una paternità così particolare comporta?

