POMERIGGIO 5/ Anticipazioni e ospiti: Francesco Nozzolino e le diete non sono bastate a vincere la guerra degli ascolti e oggi? (11 gennaio 2017)

POMERIGGIO 5, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA DELL'11 GENNAIO: BARBARA D'URSO PERDE LA SFIDA DEGLI ASCOLTI PARLANDO DI DIETE E DI FRANCESCO NOZZOLINO - E' stata una partenza soft quella di Barbara D'Urso tornata in onda con Pomeriggio 5 dopo una lunga pausa natalizia che, a quanto pare, non ha fatto bene al suo programma pomeridiano. Anche ieri, la regina del pomeriggio di Canale 5 ha portato a casa una sconfitta battuta da La Vita in Diretta. La conduttrice napoletana ha optato per una puntata dedicata alla cronaca, nella sua prima parte, e poi alle diete dopo le vacanze con Francesco Nozzolino in collegamento da una palestra tra strane posizioni e battute. In studio anche la velona e la moglie di Gianfranco Funari, Morena Zapparoli. Pomeriggio Cinque ha fatto comunque compagnia a 2.202.000 spettatori con il 16.2% di share nella prima parte completamente dedicata alla cronaca, passando poi a 2.261.000 (15.2% di share) nella seconda e, infine, a 2.293.000 con il 14.1% di share nella terza. Al momento non sono ancora stati annunciati gli ospiti ma siamo sicuri che la prima parte della puntata sarà ancora dedicata alla cronaca con gli ultimi sviluppi su alcuni dei casi irrisolti della nostra pagina nera.

