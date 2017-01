SANREMO 2017 / Festival conferenza stampa: vallette, ospiti, cantanti (11 gennaio 2017)

FESTIVAL SANREMO 2017, LA CONFERENZA STAMPA: VALLETTE, OSPITI E CANTANTI. MARIA DE FILIPPI CONFERMATA? - Si terrà oggi la tanto attesa conferenza stampa di Sanremo 2017, un evento che svelerà al pubblico tutte le novità di questa edizione e che metterà a tacere i tanti rumors circolati nelle ultime ore. L'attesa è tutta per Maria De Filippi, probabile co-conduttrice della kermesse assieme a Carlo Conti, soprattutto dopo la notizia-bufala circolata nella tarda mattinata di ieri, quando il settimanale Chi ha rivelato in anteprima l'accordo stipolato fra la regina di Canale 5 e il conduttore. La news, che si è diffusa a tempo record e che vedeva la De Filippi acconsentire alla conduzione dopo oltre 10 mesi di trattativa, si è conclusa con una rapida smentita dell'interessata, che già dopo pochi minuti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Alfonso Signorini è sicuramente un grande direttore di giornale perché riesce, attribuendomi una conversazione immaginaria tra me e Carlo Conti peraltro mai avvenuta e tanto meno mai dichiarata al giornalista di Chi, ad anticipare un ipotetico sì alla mia presenza a Sanremo". Parole granitiche, che hanno distrutto le speranze dei tanti fan pronti a rivedere la signora della tv al timone del Festival della canzone italiana. Maria De Filippi, nel suo breve messaggio di smentita, ha inoltre dato appuntamento alla conferenza stampa prevista per oggi, nel corso della quale sarà chiarito, una volta per tutte, il suo ruolo nella kermesse più attesa della tv: "Domani ci sarà la conferenza stampa di Sanremo e se sarò presente al Festival sarò presente lì e le conversazioni non saranno più immaginarie ma reali. Complimentandomi con Signorini gli auguro grandi vendite per lui e la Mondadori grazie a questo scoop immaginario e suggestivo".

