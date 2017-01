SCONTRO TRA TITANI/ Su Italia 1 il film con James Cameron e Liam Neeson, alla regia Louis Leterrier (oggi, 11 gennaio 2017)

SCONTRO TRA TITANI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 11 GENNAIO 2017: IL CAST - Scontro tra titani, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 11 gennaio 2017 alle ore 21.10, una pellicola epica che è stata realizzata nel 2010 sulla base dell'omonimo film diretto nel 1981 da Desmond Davis, la fonte di ispirazione è il mito di Perseo, giovane eroe greco che grazie alla sua astuzia riuscì ad eliminare la crudele Medusa. La regia del film è stata curata dal parigino Louis Leterrier, noto cineasta che ha prodotto opere molto popolari sulla scena internazionale come ad esempio, "The Transporter", "Danny the Dog" e "Now You See Me - I maghi del crimine". Ottimo anche il cast che ha preso parte a questa produzione, il protagonista ha il volto del bellissimo Sam Worthington, attore australiano classe 1976 che ha interpretato il protagonista del fantasy di James Cameron "Avatar". Da allora è diventato uno degli attori più richiesti della Hollywood contemporanea e ha preso parte a pellicole di primo piano come, ad esempio, "Last Night", "Sabotage" e "Cake". Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

SCONTRO TRA TITANI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 11 GENNAIO 2017: LA TRAMA - All'origine del tempo e dello spazio, Zeus (Liam Neeson) e i suoi fratelli spodestano i crudeli Titani dalla guida del creato e si spartiscono la Terra, se Zeus avrà autorità sui cieli, Poseidone (Danny Huston) governerà sui mari. L'unico ad essere scontento è Ade (Ralph Fiennes), il più permaloso degli dei, si convincerà di essere stato ingannato dai suoi fratelli, dato che Zeus gli ha promesso di donargli il regno più popolato del mondo, affibbiandogli il comando degli Inferi. Il dio sa perfettamente che la vendetta è un piatto che va servito freddo e finge di aver accettato questa decisione anche se, in realtà, non ha nessuna intenzione di darla vinta al leader dell'Olimpo. Col passare del tempo, inoltre, gli dei si rendono conto che il genere umano ha iniziato a perdere fiducia nel loro operato e a mettere in discussione la loro stessa esistenza, gli abitanti dell'Olimpo, ovviamente, si irritano in modo piuttosto acceso per questa ondata di ateismo fuori controllo, dato che hanno creato l'uomo unicamente per essere adorati e venerati con costanza e devozione. Un giorno, un pescatore di nome Spyros (Pete Postlethwaite) trova una bara alla deriva nel mare, al suo interno giacciono la bella Danae (Tine Stapelfeldt), ormai priva di vita, e il suo figlioletto Perseo. La scoperta rattrista e colpisce l'uomo di mare che, assieme a sua moglie Marmara (Elizabeth McGovern), decide di crescere il piccolo assieme alla loro bimba Tekla. Passano molti anni e Perseo (Sam Worthington), diventato adulto, assiste assieme ai suoi compagni di navigazione ad uno spettacolo davvero sconvolgente, i soldati di Argo distruggono una statua di Zeus, provocando le ire degli dei che manderanno panico e distruzione sulla Terra. A farne le spese, purtroppo, sarà unicamente il peschereccio della famiglia di Perseo, verrà brutalmente affondato ed il nostro protagonista sarà l'unico a riuscire a sopravvivere ai flutti inviati da Poseidone. Salvato dai soldati di Argo, il giovane viene portato alla presenza del re Cefeo (Vincent Regan) e della regina Cassiopea (Polly Walker), pronti a tutto pur di riconquistare il favore degli dei...

