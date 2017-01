SGARBI CONTRO IL VOLO / Facebook, video: il critico d'arte li accusa di aver mentito sull'invito di Donald Trump (oggi, 11 gennaio 2017)

SGARBI CONTRO IL VOLO, FACEBOOK VIDEO: IL CRITICO D'ARTE LI ACCUSA DI AVER MENTITO SU DONALD TRUMP (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Ci va giù pesante Vittorio Sgarbi contro il Volo, il trio di cantanti che si è rifiutato di andare a cantare alla cerimonia di inaugurazione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti d'America. Il critico d'arte torna sul rifiuto de Il Volo, e stavolta li accusa di una cosa molto grave: di aver mentito sul fatto di essere stati invitati da Donald Trump a cantare per lui. "Siamo certi che Trump li abbia invitati veramente? Ho un documento segreto, ho una comunicazione molto precisa che mi dice che quella lettera non c'è, ve la siete inventata per fare i fenomeni", accusa Vittorio Sgarbi. Delle parole molto gravi quelle del comico d'arte, ma Il Volo continuerà a rispondere alle accuse oppure deciderà di sorvolare sulla questione? "La polemica non c'è. Semplicemente aspetto, da chi pretende di rivelare il proprio sdegno e il 'gran rifiuto', di mostrare il presunto invito ricevuto da Trump", conclude Vittorio Sgarbi, sempre su Facebook. Clicca qui per vedere il video.

SGARBI CONTRO IL VOLO, FACEBOOK VIDEO: LE ACCUSE PRECEDENTI (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Vittorio Sgarbi aveva già attaccato Il Volo definendoli tre ragazzi di periferia, praticamente senza istruzione, che non sapevano di che cosa stessero parlando dato che sono poco più che bambini. In questo video precedente - al quale Il Volo aveva risposto - Vittorio Sgarbi aveva detto che Il Volo sarebbe dovuto andare di corsa a suonare per Donald Trump: tanto, se lui avesse comunque voluto sentire la loro musica, avrebbe potuto mettere il cd. Adesso addirittura si asserisce che questo invito non ci sia mai stato: ma come mai Sgarbi si è accanito così tanto contro i tre ragazzi? Non è la prima volta che, tramite video pubblicati sui social network e che hanno centinaia di condivisioni, Vittorio Sgarbi attacca qualcuno in modo molto veemente. Chissà se la polemica con Il Volo finirà qui o se continuerà a durare: certo è che se i tre tenori decideranno di rispondere per le rime, ne vedremo ancora delle belle.

