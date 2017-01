SIMON LE BON/ Il cantante dei Duran Duran su Canale 5 (Music, puntata 11 gennaio 2017)

SIMON LE BON, IL CANTANTE DEI DURAN DURAN SI ESIBISCE SU CANALE 5 (MUSIC, PUNTATA 11 GENNAIO 2017) - Simon Le Bon, il cantante dei Duran Duran, è stato invitato come ospite della trasmissione Music, il nuovo show di Paolo Bonolis, che andrà in onda con la prima puntata mercoledì 11 gennaio in prima serata su Canale 5. Due le serate speciali messe in cantiere da Bonolis insieme con il regista Roberto Cenci. Nel corso degli appuntamenti, ogni ospite sarà invitato a svelare al pubblico della trasmissione quale sia stata la propria canzone della vita, scegliendo dal vastissimo campo della musica e senza limitarsi alle proprie produzioni. Oltre a Simon Le Bon, gli ospiti della prima puntata saranno Francesco Renga, la coppia composta da Fedez e J-Ax, Elisa, Manuel agnelli, Enzo Avitabile, il jazzista Ezio Bosso. Unico ospite non appartenente al mondo della musica sarà l'attore internazionale John Travolta.

SIMON LE BON, IL CANTANTE DEI DURAN DURAN SI ESIBISCE SU CANALE 5: CURIOSITÀ (MUSIC, PUNTATA 11 GENNAIO 2017) - Idoli delle teenager negli anni Ottanta e Novanta, i Duran Duran sono tornati a far parlare di sé in occasione della loro recente reunion e di un tour mondiale che li ha portati ad approdare anche in Italia, nelle città di Taormina, Verona, Roma e Milano. Proprio in quelle occasioni, in diverse interviste Simon Le Bon ha parlato del rapporto con le fan italiane, che è stato da sempre molto caloroso. Negli anni d'oro della band, infatti, i suoi componenti, un po' in tutto il mondo ma soprattutto in Italia, venivano letteralmente presi d'assalto dalle fan più impetuose, fuori e persino dentro gli alberghi. In Italia, poi la figura del bello e impossibile Simon Le Bon è stata anche di ispirazione per un film che raccontava proprio il delirio delle fan, intitolato Sposerò Simon Le Bon.

SIMON LE BON, IL CANTANTE DEI DURAN DURAN SI ESIBISCE SU CANALE 5: LA CARRIERA ARTISTICA (MUSIC, PUNTATA 11 GENNAIO 2017) - Artista inglese, classe 1958, Simon Le Bon ha iniziato a cantare sin da piccolissimo, quando faceva parte del coro della chiesa nella sua città d'origine, nel sud della Gran Bretagna. Poco più che adolescente, dopo aver preso parte a piccole produzioni teatrali e a qualche spot televisivo, Le Bon si iscrive alla facoltà di Arte Drammatica presso l'Università di Birmingham ed è proprio in questo periodo che la sua fidanzata dell'epoca lo accompagna a fare un provino per entrare nel gruppo pop dei Duran Duran. La band lo sceglie non solo per il suo aspetto fisico (assomigliava incredibilmente a Elvis Presley) ma soprattutto per la sua capacità di scrivere testi che vennero giudicati profondi e toccanti. Per quel che riguarda la vita privata, Le Bon è sposato da circa trent'anni con una modella iraniana, da cui ha avuto tre figlie. Particolare la storia del loro primo incontro. Pare che il cantante, all'apice del suo successo, vide una sua foto su una rivista e contando proprio sulla sua popolarità si fece fissare un appuntamento. Il matrimonio arrivò dopo pochi mesi e spezzò il cuore di migliaia di fan.

br/>© Riproduzione Riservata.