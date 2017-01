SIMONA VENTURA & GERO’ / Supersimo piange, è rottura? Le lacrime durante una cena (oggi 11 gennaio 2017)

SIMONA VENTURA E GERO': SUPERSIMO PIANGE, E' ROTTURA? LE LACRIME DURANTE UNA CENA (OGGI 11 GENNAIO 2017) - Simona Ventura è da poco tornata dalle vacanze a Miami che l'hanno tenuta occupata per tutte le festività natalizie. Come riportato da 'Diva e donna' la nota conduttrice in compagnia del suo compagno Gerò Carraro era ad una cena dal rientro delle vacanze, ma Supersimo era in lacrime. Le voci di gossip a questo punto si sono scatenate e parlano di una vera e propria crisi della coppia anche se a Miami erano sorridenti insieme. Alcuni parlano anche di lacrime versate per un momento di debolezza a causa di qualcosa di molto personale, facendo intendere che la crisi con Gerò sia soltanto gossip. Intanto Simona Ventura dopo la conduzione di 'Selfie-Le cose cambiano' potrebbe tornare nuovamente su Mediaset in veste di giudice del serale di Amici 2017, la notizia non è stata ancora confermata ma la stessa Ventura ha postato su Instagram qualche foto con la maglia che riporta il logo del noto programma tv. Un'ombra sulla sua felicità, titola il giornale, visto che qualche settimana fa la stessa Ventura ha svelato che la relazione con Gerò andava a gonfie vele, ora ci sono soltanto lacrime. Arriverà presto una smentita o una conferma da parte di Supersimo?

© Riproduzione Riservata.