STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: lo show di Paolo Bonolis, Scontro tra titani e Decisione critica (mercoledì, 11 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 11 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, mercoledì 11 gennaio 2017, la programmazione dei canali Mediaset è ricchissima di vari programmi che ovviamente soddisfano ogni genere di gusto dei telespettatori dal più grande al più piccolo. Apre la prima serata di Canale 5 il programma musicale condotto da Paolo Bonolis con molti ospiti che saliranno sul palco ad intrattenere il pubblico. Italia 1 manda in onda un film che abbraccia il sia il genere d'azione che leggendario e ancora azione si trova su Rete 4 con il film Decisione critica. La5 e Iris invece, tratteranno film d'avventura e drammatico, mentre Mediaset Extra manda in onda la fiction Pupetta: il coraggio della passione. Ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata.

Su Canale 5 i fan di Paolo Bonolis potranno ammirare il bravissimo show man nei panni di presentatore del nuovo programma musicale intitolato Music, a partire dalle ore 21.10. Subito dopo la mezzanotte invece andranno in onda i retroscena del programma Il Bello delle donne, alcuni anni dopo. Su Italia 1 un film storico e d'azione delizierà gli appassionati del genere, stiamo parlando dell'epopea Scontro tra titani (Clash of the Titans) interpretato da attori del calibro di Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes e Gemma Arterton. Il film Scontro tra titani racconta le gesta dell'eroico Perseo, che dovrà sfidare il fato e persino gli dei per ristabilire l'ordine sulla terra. Infatti il dio malvagio Ade vuole distruggere il fratello Zeus, e prendere il suo posto come capo dell'Olimpo e di tutti gli dei. A seguire andrà in onda il film Wanted - Scegli il tuo destino, con un cast molto ricco formato da Morgan Freeman, Angelina Jolie, James Mcavoy e Terence Stamp. Su Rete 4 gli amanti dei film d'avventura potranno apprezzare la riproduzione della pellicola Decisione critica, con gli attori Kurt Russell, David Suchet, Oliver Platt e Joe Morton. In seguito verrà trasmesso sullo stesso canale un altro film, intitolato The American, con la partecipazione del seguente cast: George Clooney, Bruce Altman, Thekia Reuten e Irina Bjorklund. Proseguendo con lo zapping vi imbatterene nel canale La 5, dove verrà trasmesso il film drammatico dal titolo L'amore non ha prezzo, interpretato da Jessica Tuck e Spencer Rochfort. Invece su Italia 2 ci sarà un altro film d'azione particolarmente avvincente, vale a dire la pellicola intitolata Torque circuiti di fuoco. Per chi è alla ricerca di una serie televisiva italiana abbastanza leggera è il caso di sintonizzarsi sul canale Mediaset Extra, dove andrà in onda il primo episodio di Pupetta, Il coraggio della passione, con la partecipazione di Manuela Arcuri, Tony Musante, Stefano Dionisi, Alessandra Barzaghi e Luigi De Filippo. proseguendo, su Iris incontrerete un bellissimo film d'avevntura, dal titolo Il negoziatore, con un cast davvero d'eccezione: Samuel L. Jackson, Kevin SpaceyRon Rifkin e David Morse. Il negoziatore racconta la storia di Danny Roman, un famoso negoziatore nei casi di rapimento che diventa vittima di un complotto: secondo la giustizia ha gestito alcuni casi in maniera poco professionale e rischia grosse ripercussioni.A chiudere il palinsesto ci sarà la serie televisiva Law and order unità speciale XVI, in onda sul canale Top Crime con due puntate assolutamente da non perdere.