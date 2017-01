STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Juventus-Atalanta, Piacere sono un po' incinta e Chi l'ha visto? (mercoledì 11 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 11 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, mercoledì 11 gennaio 2017, il palinsesto Rai proporrà ai telespettatori numerosi programmi che riusciranno a soddisfare i gusti di tutti. Possiamo accenare che il calcio apre la serata di Rai 1 con la partita di Juventus Atalanta mentre un film dal genere commedia sentimentale viene trasmesso su Rai 2. Il programma di inchiesta invece, lo troviamo su Rai 3 con Chi l'ha visto?. Dopo questa breve riflessione su quesllo che ci aspetta sulle prime tre reti Rai, prima di passare al dettaglio sveliamo che sul resto dei canali vengono trasmessi film dal genere thriller, documentari musicali e programmi adatti ai bambini sul canale Rai a loro dedicato. Ma vediamo da vicino la programmazione della serata nel dettaglio.

Su Rai Uno, a partire dalle ore 20.30, andrà in scena la partita di calcio fra Juventus e Atalanta, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia, altrimenti detta Tim Cup. In seconda serata si potrà assistere al dibattito del programma culturale e politico Porta a porta, condotto dal giornalista Bruno Vespa. Se desiderate una commedia americana leggera e non troppo impegnativa allora dovrete sintonizzarvi su Rai Due, dove verrà trasmesso il film Piacere sono un po' incinta (The Back-Up Plan), diretto dal regista Alan Poul, con l'interpretazione di Jennifer Lopez e Alex O'Loughlin, il film racconta la storia di Zoe (Jennifer Lopez), la proprieteria di un negozio di animali che da tempo desidera avere un bambino per rendere piena la propria vita. Decide inizialmente di sottoporsi all'inseminazione artificiale, visto che in amore ha riscontrato diverse difficoltà.

Tutto cambierà quando nella sua esistenza entrerà l'affascinante ragazzo di campagna Stan (Alex O'Loughlin). A seguire andrà in onda un altro film, Chloe-Tra seduzione e inganno, con un cast composto da Liam Neeson, Julianne Moore e Amanda Seyfried. Sul terzo dei canali principali, Rai Tre, si potrà visionare un episodio del programma giallo Chi l'ha visto?, che si occupa di casi di persone scomparse e richiede a tutti coloro che abbiano informazioni di mettersi in contatto con un numero telefonico. Su Rai 4 invece gli appassionati di film gialli e di storie thriller potranno assistere alla riproduzione della pellicola Il cacciatore di donne (The Frozen Ground), interpretata dal fenomeno di Hollywood Nicolas Cage e da altri attori molto validi come John Cusack, Vanessa Hudgens e Dean Norris, senza dimenticare la presenza del cantante rap 50 Cent. Su Rai 5 gli appassionati di musica potranno assistere al quinto episodio del documentario musicale intitolato Soundbreaking. Invece, per visionare un film thriller con scene piuttosto toccanti, il canale giusto è Rai Movie, a partire dalle ore 21.20 verrà riprodotta la pellicola Everly, interpretata da Salma Hayek, Akie Kotaba e Laura Cepeda e diretta dal regista Joe Lynch. Su Rai Storia invece si potrà assistere ad una puntata speciale, intitolata Una piccola inestimabile memoria, dove Oskar, un anziano ebreo, ripercorrerà i propri passi durante la seconda guerra mondiale. Per chiudere il palinsesto, su Rai Yoyo i piccoli potranno assistere al nono episodio di Disney English, programma divertente e che li aiuterà nell'apprendimento dell'inglese.