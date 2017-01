Stefano De Martino / Ha litigato con Belen Rodriguez? Il mistero del messaggio della showgirl (oggi, 11 gennaio 2017)

STEFANO DE MARTINO HA LITIGATO CON BELEN RODRIGUEZ? IL MISTERO DEL MESSAGGIO (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Questa è una domande che nelle ultime ore sta attanagliando tutti i fan della coppia: Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno litigato? Il primo indizio che c'era qualcosa che non andasse tra i due è stato quando entrambi hanno sfoggiato sui social delle foto in cui hanno messo in bella mostra le foto sbiadite del tatuaggio che avevano fatto insieme, poi è accaduta una cosa a cui inizialmente nessuno aveva fatto caso. Entrambi hanno smesso di seguirsi rispettivamente sui social, facendo capire che qualcosa deve essere successo tra loro due perché prendessero questa decisione. Belen aveva sempre detto in passato che era molto affezionata a Stefano, tanto che a volte metteva il like ai suoi scatti, soprattutto quelli con suo figlio. Inoltre Belen ha scritto una frase che sembra proprio rivolta a Stefano De Martino: "Il desiderio di ciò che non si ha (le aspettative), il rifiuto di ciò che si ha ( i rifiuti), sono le cause della nostra sofferenza. Ma ricorda: ciò che rifiuti ti uccide, ciò che accetti non ti fa male".

STEFANO DE MARTINO, HA LITIGATO CON BELEN RODRIGUEZ, COME MAI? (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Sembra proprio che Stefano De Martino abbia litigato in maniera brusca con la sua ex moglie, Belen Rodriguez, ma come mai? Solo qualche mese fa il ballerino aveva detto di essere ancora innamorato di lei e questo aveva fatto pensare che ci fosse qualche speranza al fatto che tornassero insieme. Ultimamente inoltre sono stati visti spesso insieme, tanto da far credere che il loro fosse un riavvicinamento vero e proprio: cos'è successo allora tra Stefano e Belen e cosa possono essersi detti di così brutto da far decidere a entrambi di chiudere i loro rapporti? Forse Stefano ha provato a convincere Belen a tornare insieme a lui e lei, visto che sta insieme ad Andrea Iannone, ha deciso di non permettergli più di avere speranze su di loro. Oppure chissà, è stato Stefano magari a comportarsi male con lei e a farla soffrire. Sarà vero? Intanto i rumors sulla sua relazione con la modella Diletta Puecher sembrano essersi placati, e forse con la ragazza non c'è davvero mai stato nulla. Oppure stanno solo aspettando il momento in cui Belen sia dimenticata per poter uscire allo scoperto?

