THE AFFAIR 3 / Anticipazioni puntata 11 gennaio 2017: Noah pronto a fare una rivelazione. Confesserà?

THE AFFAIR 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 11 gennaio 2017, Sky Atlantic trasmetterà un nuovo episodio di The Affair 3, campione di ascolti negli USA. La puntata andrà in onda in prima Tv assoluta e sarà la settima, dal titolo "Dipendenze". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco cosa è successo la settimana scorsa: Helen (Maura Tierney) si trova a cena con i genitori e Vic (Omar Metwally), nel frattempo ritornati insieme. La madre in particolare non si frena dal fare dei commenti su Noah (Dominic West), manifestando la propria soddisfazione nel vedere la figlia assieme ad un medico. Durante una terapia di Martin (Jake Siciliano), Helen scopre che il figlio non va a scuola da un mese, mentre Noah non si presenta all'appuntamento. La donna fa molta fatica nel difendere l'ex marito in tutto e per tutto e decide di chiedere alla fine aiuto a Nina (Jennifer Esposito), che tuttavia non ne vuole sapere del fratello. L'ex cognata le rivela inoltre che Noah è molto diverso da come lo ha sempre visto e che lo ha conosciuto in un particolare momento della sua vita, in occasione della morte della madre. Helen raggiunge quindi Max (Josh Stamberg) per capire quale sia la verità e scopre che si è appena sposato. Delusa, decide di sedurlo, ma in seguito viene cacciata di casa per via della sua ossessione per Noah. Scopre inoltre che Martin ha visto il padre alla casa sul lago, ma non può dirgli il motivo. Trova lo scrittore al centro del lago, intento a parlare con le sue visioni. Ore dopo, Noah ritorna a casa di Juliette (Irene Jacob), che gli chiede di sperimentare il bondage con lei, come ha scritto nel suo libro. Al rifiuto dello scrittore, la donna lo allontana definitivamente. Al suo arrivo nella città natale, Noah rivede un vecchio amico, Grant Finley (Tim Guinee) che lo invita a cena ed in seguito scambia Martin per un ladro, rischiando di colpirlo con una mazza da baseball. Il figlio gli rivela anche di volersi arruolare come il nonno e di non volere più andare a scuola. Quella sera, Noah rivede anche Stevie Johnson (James Andrew O'Connor), un altro dei suoi vecchi amici, che lo prende in giro per il suo libro. La figlia di Grant, Lila (Nicole Brydon Bloom), invita poi Martin ad una festa di alcuni amici, mentre Noah chiede agli amici informazioni su Gunther (Brendan Fraser). Scopre così che la sua famiglia ha un negozio di armi da caccia, ma è costretto ad andare via poco dopo a causa di un forte malessere. All'arrivo di Martin, lo scrittore è in condizioni pessime ed è costretto a prendere del vicodin, ma quando il figlio gli passa il flacone, lo lancia sul pavimento. Gli consegna in seguito la lettera d'addio che la madre gli ha dettato in punto di morte. Rivela anche di averla aiutata ad andarsene via, dato che soffriva troppo. Sa anche di averlo deluso profondamente e che non riuscirà mai a perdonarlo, ma gli assicura di amarlo molto. Gli chiede poi di proseguire gli studi fino al diploma, riuscendo a convincerlo. Il mattino successivo, Noah viene attirato verso il lago, dove immagina che si trovi il figlio. Solo quando il ragazzo si gira, rivede se stesso da giovane.

THE AFFAIR 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'11 GANNAIO 2017, EPISODIO 7 "DIPENDENZE" - La settima puntata di The Affair 3 si concentrerà nuovamente su Helen e Noah. Il loro puno di vista ci verrà mostrato ancora una volta, con un piccolo intreccio. Nel finale precedente abbiamo visto infatti Helen correre al lago pur di tentare un riavvicinamento con l'ex marito. Lo stato in cui lo troverà sarà tuttavia sconvolgente, anche perché nel frattempo la donna ha rivissuto tutto ciò che è successo la notte della morte di Scotty. Sconvolta ancora una volta dal proprio senso di colpa, deciderà di aiutare il marito a riprendersi, proponendogli di trasferirsi nuovamente nella casa di famiglia. Noah invece cercherà di nuovo a risanare i suoi rapporti con Martin, ma dovrà fare i conti anche con la reazione di Whitney, come sempre estremamente plateale. In un momento di particolare fragilità, Noah deciderà inoltre di aprire i rubinetti chiusi per troppo a lungo: confesserà che cos'è successo realmente a Scotty?

