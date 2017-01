THE LAST MAN ON EARTH 3/ Anticipazioni puntata 11 gennaio 2017, al via la nuova stagione con Will Forte: chi sono i nuovi sopravvissuti?

THE LAST MAN ON EARTH 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'11 GENNAIO 2017: LA SERIE -La seconda serata di Fox Comedy di oggi, mercoledì 11 gennaio 2017, vivrà il debutto di The Last Man on Earth 3, in prima Tv assoluta. Il pilot si intitolerà "La teoria del complotto", in cui scopriremo che cos'è successo a tutti i sopravvissuti. Lo show creata ed interpretata dall'attore Will Forte prosegue il suo successo con una trama incentrata su un possibile futuro post Apocalisse, in cui Phil Miller/Tandy dovrà affrontare diverse peripezie. E questo, come sanno bene tutti i fan della serie Tv, non senza gaffes e scene demenziali, in cui la risata farà da padrona. Il capitolo precedente ci ha rivelato la possibile causa che ha portata la popolazione mondiale a pedere la vita, grazie alla malattia sviluppata da Tandy. L'attore, durante il Comic Con dell'anno scorso, ha potuto parlare a lungo di ciò che accadrà in questa nuova stagione, a partire dal taglio di capelli e barba. Un piccolo evento accaduto in precedenza e che ha dato vita a diverse rivelazioni da parte di Carol, interpretata dall'attrice Kristen Schaal. La moglie di Tandy infatti, dopo avergli fatto lunghe pressioni sulla fedeltà, si è ritrovata infatti in un triangolo amoroso con i due Miller. L'artista ha inoltre rivelato che girare quella scena con Jason Sudekis e Forte sia stato un sogno divenuto realtà. Spesso le scene, inoltre, sono improvvisate e questo contribuisce all'atmosfera gioviale che si è instaurata fra i diversi attori. Il promo della terza stagione di The Last Man on Earth 3 ci ha inoltre rivelato che il divertimento non farà che aumentare nella nuova trama, che ripartirà esattamente dal finale precedente. I protagonisti dovranno inoltre affrontare una minaccia molto pericolosa, che metterà a rischio la loro sopravvivenza. Uno dei grandi dubbi riguarda il misterioso gruppo di sopravvissuti che abbiamo visto nel finale precedente. Come faranno a convivere e che cambiamenti dovranno operare?

THE LAST MAN ON EARTH 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'11 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "LA TEORIA DEL COMPLOTTO" - Pat ed il suo gruppo raggiungono le rive di Malibu, mentre Phil e gli altri fanno un piccolo tentativo di fuggire a bordo delle loro auto. Purtroppo il furgone di Todd, in perfetto stile A-Team, sta bloccando la strada e sono costretti quindi a rinchiudersi in casa, muniti di oggetti con cui eventualmente combattere. Todd trova in seguito le chiavi del furgone, ma spegne in modo accidentale l'allarme. Nel caos, Melissa, ormai fuori dalla gogna in cui era stata confinata, spara ad uno dei membri del gruppo rivale, Darrell. In seguito ai funerali di quest'ultimo, Phil convince i suoi amici di permettere che Pat e Lewis diventino parte integrante del loro gruppo. Inizialmente fra Tandy e Pat sembra instaurarsi un buon rapporto, soprattutto dopo che gli avrà mostrato i bozzetti che ha disegnato per lui. Intanto, gli altri contestano a Lewis il presunto squilibrio di Pat, dato che ha ucciso una persona, ovvero Mike. Quando Phil e Pat fanno ritorno da Santa Monica, dove hanno fatto esplodere il molo, l'uomo ringrazierà tutti i presenti per avergli dato un buon motivo per togliersi la tuta da decontaminazione. Tuttavia, noterà dalle foto di famiglia di Phil la presenza di Mile ed accuserà quindi il primo di essere un portatore del virus, minacciando di ucciderlo. Dopo un discreto parapiglia, Phil, Lewis ed il resto del gruppo cercheranno di fuggire a bordo del furgone di Todd, mentre Pat cerca di bloccare il mezzo. A quel punto, Todd si precipiterà verso di lui con l'intenzione di ucciderlo.

