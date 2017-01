TONY HADLEY / Il cantante ospite nello show di Bonolis (Music, puntata 11 gennaio 2017)

TONY HADLEY, IL CANTANTE OSPITE SU CANALE 5: PROTAGONISTA CON IL SUO ALBUM DI NATALE (MUSIC, PUNTATA 11 GENNAIO 2017) – Tra poche ore su Canale 5 parte la nuova avventura televisiva di Paolo Bonolis che affiancato dall’inseparabile Luca Laurenti, condurrà la prima puntata dello spettacolo musicale Music. Un formato che mette al centro la buona musica con numerosi ospiti che hanno scritto pagini indelebili della storia del mondo musicale come nel caso di Tony Hadley. Hadley nell’ultimo periodo è stato molto presente sulla scena italiana avendo preso parte alla trasmissione L’anno che verrà condotta da Amadeus nella notte di San Silvestro di Rai 1 e soprattutto con l’uscita del suo ultimo album The Christmas Album in cui ha reinterpretato successi natalizi senza tempo come Have yourself a merry little Christmas e Driving home for Christmas. In attesa di rivederlo nuovamente in azione nello studio di Canale 5 ricordiamo alcuni dei momenti più significativi della propria carriera.

TONY HADLEY, IL CANTANTE OSPITE SU CANALE 5: LA CARRIERA (MUSIC, PUNTATA 11 GENNAIO 2017) – Anthony Patrick Hadley in arte Tony Hadley è nato a Londra nel giugno del 1960. Divenuto famoso per essere il frontman della band britannica degli Spandau Ballet che soprattutto nel corso degli anni Ottanta ha ottenuto un enorme successo grazie ad album come True e Parade. Un periodo di grande successo che tuttavia è stato caratterizzato dallo scioglimento avvenuto nel 1989 e con una serie di questioni legali per rivedere la divisione delle royalties. Dopo il 1989 Tony Hadley ha comunque continuato ad essere un cantante intraprendendo la carriera da solista senza tuttavia riuscire a pareggiare il successo che aveva avuto in precedenza. Nei primi anni duemila è tornato ad avere una certa visibilità anche in ragione della sua grande potenza vocale e la vittoria nel 2003 al reality show Reborn in the Usa. Negli ultimi anni ha preso parte a musical per poi ridare vigore al progetto Spandau Ballet con l’album Once More pubblicato nel 2009 e capace di raggiungere il nono posto della classifica dei più venduti in Gran Bretagna. In Italia è stato inoltre ospite in un paio di puntate nel programma di Carlo Conti, I migliori anni.

