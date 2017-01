TRANSPARENT 3 / Anticipazioni puntata 11 gennaio 2017: Maura annuncia che si opererà. Come reagirà la famiglia?

TRANSPARENT 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, mercoledì 11 gennaio 2017, Sky Atlantic trasmetterà due nuovi episodi di Transparent 3, in prima Tv assoluta. Saranno la terza e la quarta, dal titolo "Decisione importante" e "Solo i fatti". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Maura (Jeffrey Tambor) ha ormai iniziato da diverso tempo la sua relazione con Vicki (Anjelica Huston) ed a lavorare con maggiore impegno presso il centralino del Centro. Durante un turno di lavoro, riceve la telefonata di una ragazza, Elizah (Alexandra Grey), che afferma di volersi uccidere. Sconvolta dal dialogo e temendo il peggio, Maura cerca di capire come si chiama e dove trovarla, mettendosi infine in viaggio per tutta la città. Dopo diverse ore di cammino, viaggi sui mezzi pubblici e molto altro, si ferma in un alimentari per fare il pieno di elettroliti, sentendosi senza forze. Una volta arrivata alla cassa, si rende conto tuttavia di aver lasciato la borsa al centro. Mentre discute con la cassiera, a cui promette una mancia al suo ritorno, Maura vede Elizah poco distante e la raggiunge, portando con sé la bottiglietta. La cassiera chiama la sicurezza accusandola di furto, di fronte agli occhi increduli di Elizah. Mentre cerca di risolvere la situazione, la donna sviene e viene trasportata al più vicino ospedale. Qui la situazione si complica, sia perché i medici non fanno che rivolgersi a lei al maschile sia perché sul tabellone hanno scritto il suo cognome in modo sbagliato. I medici inoltre non sanno che cos'abbia, come riferiscono ai tre figli arrivati di lì a poco. Anche Vicki la raggiunge dopo qualche ora e si offre per essere il suo contatto per le emergenze. Questo episodio, come molti altri, non fanno che fa riflettere Maura sul suo futuro, il suo corpo e la sua vera identità. Intanto, Ali (Gaby Hoffmann) continua ad avere una relazione con Leslie (Cherry Jones), ma è pensierosa riguardo al fatto che la docente la tenga a debita distanza in pubblico. Josh (Jay Duplass) invece continua a lavorare in modo svogliato, mentre Sarah (Amy Landecker) raggiunge Raquel (Kathryn Hahn) e scopre che ha incontrato un uomo, ma rimane sconcertata dalla rivelazione della terapeuta che ha incontrato in precedenza, che non si frena dal dire come si sono conosciute. Tutto questo non fa che alimentare la polemica di Sarah, che viene fermata da Raquel per evitare che terrorizzi eccessivamente una coppia di fedeli. Non riesce poi a smettere di parlare durante la sua sessione di piacere con Pony (Jiz Lee), la sua terapeuta sadomaso. Dopo diversi minuti, la donna le fa quindi notare come non sia concentrata ed infine le contesta l'aver voluto fare beneficienza in modo troppo plateale. Nello stesso momento, alcune studentesse sbirciano nei cassetti di Leslie, trovando la crema al testosterone usata dalla docente per aumentare la propria libido. Una delle ragazze decide anche di provarla, prendendo poi una delle mani di Ali in modo esplicito, in modo che l'aiuti a raggiungere l'orgasmo.

TRANSPARENT 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DELL'11 GENNAIO 2017, EPISODIO 3 "DECISIONE IMPORTANTE" - I Pfefferman si riuniscono per il compleanno di Maura, un'occasione in cui tutte le relazioni verranno messe alla prova. Sarah Buzzy affronta a tavolo riguardo alla politica del tempio, mentre Maura fa un grande annuncio, riguardo alla sua esperienza con Vicki e Shelly. La notte si conclude in un gioco senza frontiere in cui le tensioni vengono alimentate dallo spazio ristretto in cui si trova la famiglia allargata.

TRANSPARENT 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DELL'11 GENNAIO 2017, EPISODIO 4 "SOLO I FATTI" - Maura ottiene un piccolo sguardo su un possibile futuro durante una visita dal chirurgo plastico. Non riesce però ad essere così entusiasta con Nicki durante una notte di svago. Intanto, Josh fa una piccola visita a Rita, che si dimostra insolitamentee ottimista, mentre Ali e Leslie iniziano ad avere qualche divergenza sulla loro intimità. Sarah trova infine una distrazione da tutti i suoi problemi personali, cimentandosi in un approccio non ortodosso al giudaismo.

