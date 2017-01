TRUE LIES/ Sul Nove il film con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis

TRUE LIES, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 11 GENNAIO 2017: IL CAST - True Lies è il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 11 gennaio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione realizzata nel 1994, remake del francese "La Totale!". Per quanto riguarda la regia di questo film, dietro alla macchina da presa possiamo riconoscere la maestria di James Cameron, uno degli autori più conosciuti del panorama cinematografico contemporaneo, tutti ricordano, senza dubbio, le sue maggiori produzioni come, ad esempio, "Titanic", "Avatar" e "Terminator". Veniamo a parlare del cast che ha preso parte a questa produzione, invece, il protagonista ha il volto di Arnold Schwarzenegger, attore austriaco che è riuscito a creare una straordinaria carriera cinematografica negli Stati Uniti, diventando uno dei volti più popolari del cinema action degli anni Novanta. Al suo fianco recita l'affascinante e poliedrica Jamie Lee Curtis, interprete californiana classe 1958 che nel corso della sua impeccabile carriera ha recitato con registi di prim'ordine come, ad esempio, John Carpenter, John Landis, Mike Newell, Kathryn Bigelow e James Bridges. Ricordiamo, infine, la presenza della bellissima Eliza Dushku, attrice di origine albanese che il grande pubblico ricorda per aver interpretato la cacciatrice Faith Lehane nella popolare serie televisiva creata da Joss Whedon "Buffy l'ammazzavampiri". Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TRUE LIES, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 11 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Harry Tasker (Arnold Schwarzenegger), il protagonista del film, conduce una doppia vita, mentre sua moglie Helen (Jamie Lee Curtis) e sua figlia Dana (Eliza Dushku) lo ritengono un noioso venditore di computer, in realtà il loro congiunto è un agente segreto impiegato in una task force nata per combattere il terrorismo internazionale, conosciuta dagli addetti ai lavori come Settore Omega. Harry e i suoi partner Albert 'Gib' Gibson (Tom Arnold) e Faisil (Grant Heslov) si infiltrano in una riunione privata in Svizzera, dove vengono a conoscenza dell'esistenza di un gruppo terroristico palestinese noto come il Crimson Jihad, guidato dal pericoloso Abu Salim Aziz (Art Malik). Harry sospetta che una misteriosa antiquaria di nome Juno Skinner (Tia Carrere) abbia legami con Aziz e, quindi, le fa visita sotto copertura, raccontandole di essere un consulente d'arte. L'indagine iniziale si rivela infruttuosa, Aziz, però, identifica Harry come spia e cerca di ucciderlo. Le cose andranno diversamente dato che, invece, sarà Harry ad eliminare due degli uomini di Aziz e ad inseguire il leader del commando terroristico per le strade di Washington. Questa operazione andrà per le lunghe e, di conseguenza, Harry mancherà alla festa di compleanno che la moglie e la figlia avevano organizzato in suo onore. Sentendosi in colpa, il giorno successivo la spia decide di fare una sorpresa alla sua signora e le fa visita in ufficio per portarla a pranzo fuori, anche questa volta non sarà in grado di mantenere la propria parola. Scoprirà infatti che un agente segreto di nome Simon (Bill Paxton) ha deciso di corteggiare Helen, fingendosi un rivenditore di auto usate. Il suo obiettivo è quello di utilizzare il punto debole di Harry per distruggere una volta per tutte questo osso duro che combatte da troppo tempo dalla parte delle forze democratiche. Con sua grande sorpresa, però, sua moglie accetterà la corte del farabutto, il nostro protagonista sarà costretto a capire di aver trascurato la sua famiglia una volta di troppo e che è giunto il momento di correre ai ripari prima di perdere la sua sposa per sempre...

