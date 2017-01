UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Niko fra due dame, chi sarà la sua scelta? (Oggi, puntata 11 gennaio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 11 GENNAIO 2017: UN UOMO FRA DUE DAME! - Fin dall'inizio della sua collaborazione nello studio dell'avvocato Enriquez, Niko si è ritrovato a lavorare fianco a fianco delle due belle colleghe Susanna e Beatrice: la prima è dolce e gentile, la seconda invece è un vero tiranno. Ma nelle ultime puntate di Un posto al sole è stata proprio la dispotica Beatrice a scambiare un bacio appassionato con Poggi, tornando poi indietro sui suoi passi e dichiarando che un simile errore non dovrà più ripetersi. Ma la vicenda non è destinata a concludersi così velocemente: nell'episodio di questa sera, infatti, Beatrice cercherà di approfittare dell'interesse di Niko nei suoi confronti per ottenere maggiore vantaggio possibile da questo sentimento. Ma cosa farà Susanna? Anche lei sarà a sorpresa intraprendente come non mai, tanto da compiere un gesto inaspettato. Ci sarà un bacio anche con lei? Nadia cercherà di tornare alla normalità, dimenticando quanto accaduto con Alberto solo poche ore prima. Ma non sarà facile per lei, soprattutto perché qualcuno potrebbe avere scoperto questa tresca clandestina. Quali conseguenze avrà questa relazione? La situazione di Nunzio in carcere sarà ancora molto complicata, soprattutto a causa del suo coinvolgimento in una recente rissa in carcere. Nervoso e stanco per gli ultimi sviluppi, il giovane Cammarota rifiuterà anche di incontrare la madre, giunta in carcere per il tradizionale incontro.

© Riproduzione Riservata.