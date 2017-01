UNA VITA/ Anticipazioni: la cicatrice non mente, è Teresa la donna che Mauro sta cercando (oggi, puntata 11 gennaio 2017)

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 11 GENNAIO 2017: MAURO OSSERVA TERESA E... - Le indagini di Mauro nei confronti di Teresa troveranno oggi la conferma che l'ispettore andava cercando. Nella puntata odierna di Una vita, l'ispettore osserverà di nascosto Teresa mentre pulirà la camicia sporca di caffè come prevedeva il suo piano. Sarà in tale occasione che l'ispettore San Emeterio avrà la conferma dei suoi sospetti: la maestra, da lui appena conosciuta, avrà nell'addome la cicatrice della quale aveva parlato il dottor Viejo e conseguenza dell'operazione all'appendicite. Si trattava quindi del segno che andava cercando da tempo e che confermerà la possibilità che sia Teresa la vera Cayetana Sotelo - Ruz. Ma quella che sarà un'indagine a tutto tondo, si trasformerà subito in una vera accusa nei confronti del poliziotto: Teresa lo scambierà per un guardone, sorprendendolo mentre sarà in tento ad osservarla senza la camicia addosso. Sarà allora che muoverà delle pesanti accuse nei suoi confronti, obbligandolo a mettere in chiaro i motivi del suo comportamento.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 11 GENNAIO 2017: TRINI SCOPRE GLI INTRIGHI DI LOURDES - La puntata di Una vita di oggi sancirà la resa dei conti, anche per quanto riguarda gli intrighi di Lourdes. Trini e Victor, diventati ufficialmente una squadra decisa a scoprire cosa nasconde la signora Palacios, verranno a sapere qualcosa di molto importante: Trini apprenderà da Fabiana che non è Maria Luisa ad occuparsi della ristrutturazione, ma il suo posto è stato preso niente meno che dalla perfida madre. Per quali motivi Lourdes è intervenuta in questa vicenda? Sarà Victor a scoprire qualcosa in più a tal proposito, avendo la conferma su quelli che erano i suoi sospetti: Lourdes sta usando dei materiali scarti e non affidabili, intascando la differenza su quanto da lei risparmiato. Ovviamente il tutto verrà fatto all'insaputa di Ramon, convinto che tutto stia procedendo per il meglio proprio grazie all'intervento di Maria Luisa. Cosa accadrà ora che il figlio di Juliana ha appreso una tanto sorprendente verità?

