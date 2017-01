UOMINI E DONNE / Gossip e Anticipazioni, Alessandro Calabrese e la sorpresa per Sonia Lorenzini (Oggi, 11 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LA SORPRESA DI ALESSANDRO CALABRESE PER SONIA LORENZINI – Il percorso di Sonia Lorenzini è partito ufficialmente ieri con la messa in onda della sua prima puntata da tronista di Uomini e Donne. Sonia ha potuto conoscere i suoi corteggiatori tra i quali, nella prossima puntata, spunterà anche l’ex gieffino Alessandro Calabrese. Il pugile romano è diventato uno dei grandi protagonisti del trono di Sonia Lorenzini che, pur non fidandosi completamente di lui per le bugie che le ha detto sulla sua storia con Lidia Vella, ha deciso di continuare a conoscerlo. Da parte sua, Alessandro Calabrese dopo aver ammesso di essersi lasciato da poco tempo con Lidia Vella, sta facendo di tutto per conquistare la fiducia di Sonia. Ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, così, il corteggiatore romano ha svelato alcuni dettagli inediti sulla sua storia, ormai finita, con Lidia Vella. “È stato un anno piuttosto difficile. In dieci mesi ci siamo lasciati e ripresi almeno sette volte. Questa estate ho dormito a casa di mia madre, e poi da alcuni amici” – afferma Alessandro Calabrese che poi aggiunge – “L’ho amata, ma quell’amore è finito. E Lidia lo sa bene, perchè gliel’ho detto appena ho compreso che avrei chiuso questa storia. Non ero più felice con lei”. Sulla decisione di partecipare a Uomini e Donne, invece, l’ex gieffino dichiara: “Era un anno che mi chiamavano dal programma, ma avevo sempre rifiutato. Poi mi è capitato di vedere un video della nuova tronista e ho deciso a questo punto di accettare“. Infine, Alessandro Calabrese di lascia andare rilasciando parole importanti per Sonia Lorenzini: “Trovo che Sonia Lorenzini sia una bellissima ragazza, caratterialmente è molto affine a me. – e ancora aggiunge – È una ragazza molto forte e, a quanto pare, non ha pregiudizi. Così ha voluto conoscermi“.

