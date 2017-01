VALLETTE SANREMO 2017/ Festival, Giusy Buscemi la favorita? Nomi e rumors dal web: da Miriam Leone a Chiara Ferragni (oggi, 11 gennaio)

VALLETTE SANREMO 2017, NOMI E RUMORS DAL WEB: GIUSY BUSCEMI, CI SARÀ LEI SUL PALCO DELL’ARISTON? (OGGI, 11 GENNAIO) - La curiosità è alle stelle per quanto riguarda il Festival di Sanremo 2017: se i nomi dei concorrenti sono noti ormai da quasi un mese, non si può certo dire la stessa cosa per quelli delle vallette che saliranno sul palco dell'Ariston il prossimo 7 febbraio, al fianco del direttore artistico e conduttore Carlo Conti. Oggi, mercoledì 11 gennaio 2017 a mezzogiorno, prenderà il via la conferenza stampa di presentazione, durante la quale verranno svelati tutti i volti dei protagonisti della prossima kermesse. Se tra gli ospiti c'è già una graditissima conferma (Tiziano Ferro), i nomi delle vallette sono fino a questo momento rimasti tra rumors e sussurri. Inizialmente, si era ipotizzata la presenza di Miriam Leone al fianco di Chiara Ferragni, ma dopo la smentita della fashion blogger, TvBlog ha lanciato un'altra indiscrezione, che vede al centro nientemeno che Giusy Buscemi. L'attrice ed ex Miss Italia 2012 è nota al pubblico di Rai 1 per diversi ruoli: la Buscemi ha infatti preso parte a Il paradiso delle signore (già in lavorazione con la seconda stagione), e sarà uno dei volti della quarta stagione di Un passo dal cielo, in partenza il prossimo 17 gennaio. Amatissima dai telespettatori a casa, sarebbe certamente una presenza gradita in scena al Festival di Sanremo 2017: vedremo se il suo nome, durante la conferenza, verrà confermato o meno.

