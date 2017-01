WANTED - SCEGLI IL TUO DESTINO/ Su Italia 1 il film con Angelina Jolie

WANTED - SCEGLI IL TUO DESTINO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 11 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Wanted - Scegli il tuo destino è il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 11 gennaio 2017 alle ore 23.10. Una pellicola d'azione realizzata nel 2008, si basa sulla celebre serie a fumetti creata da Mark Millar e da J. G. Jones. Dietro alla macchina da presa di questa pellicola possiamo riconoscere il tocco di Timur Bekmambetov, regista nato in Kazakistan nel 1961, la sua filmografia si contraddistingue per la presenza di opere cariche di suspense e di tensione scenica come, ad esempio, "Escape from Afghanistan", "L'ora nera " e "La leggenda del cacciatore di vampiri". Anche il cast che sarà possibile apprezzare è davvero di ottimo livello, doveroso citare, ovviamente, la presenza dell'attrice che campeggia sulla locandina di questa pellicola, ovvero una delle interpreti più note dell'attuale panorama cinematografico. Si tratta della splendida Angelina Jolie, attrice in cui fascino e talento si sposano mirabilmente, come non ricordare la sua partecipazione nei panni della spericolata archeologa in "Tomb Rider" o la sua magistrale interpretazione della paziente psichiatrica nel film "Ragazze interrotte"? Accanto a lei riconosciamo James McAvoy, affascinante attore nato a Glasgow 1979 che nonostante la sua giovane età ha già lavorato con registi di grande prestigio come, ad esempio, Stephen Fry, Michael Hoffman, Robert Redford, Danny Boyle, Bryan Singer e M. Night Shyamalan. Non si può non citare, infine, la presenza del grande Morgan Freeman, uno degli attori più noti del nostro tempo che nel corso della sua carriera ha lavorato con registi di primo piano come, ad esempio, Sidney Lumet, Leo Penn, Brian De Palma, Steven Spielberg e Lawrence Kasdan.

WANTED - SCEGLI IL TUO DESTINO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 11 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Nella città di Chicago vive Wesley Gibson (James McAvory), un giovane imbranato che dalla vita non ha le soddisfazioni che desidera. Tanto la sua vita professionale quanto quella personale lo deludono giorno dopo giorno, facendolo sentire un inetto privo di speranze per il futuro: sul luogo di lavoro viene costantemente maltrattato dai suoi superiori, senza ricevere mai una parola di incoraggiamento. La sua amata fidanzata, inoltre, si è stancata della sua mancanza di determinazione e ha deciso di lasciarlo per fidanzarsi con Barry (Chris Pratt), uno dei suoi amici del cuore. Un giorno, il nostro protagonista viene a sapere che suo padre, l'uomo che ha abbandonato la sua famiglia quando Wesley era solo un bambino senza dare più alcuna nessuna notizia di sé, è morto in modo molto misterioso per mano di un assassino brutale. Il ragazzo non sa come prendere questa notizia dato che gli sembra molto strano dover soffrire per la scomparsa di uno sconosciuto. La sua vita, però, verrà sconvolta da questo accadimento in modo davvero sorprendente. Qualche giorno dopo, infatti, il giovane Wesley viene abbordato in una farmacia aperta anche di notte da una giovane donna dalla bellezza straordinaria, dovrà rendersi presto conto, però, che la fanciulla non è affatto interessata a lui da un punto di vista sentimentale. La ragazza gli spiegherà di chiamarsi Fox (Angelina Jolie) e di essere un'assassina ti professione, appartiene ad un gruppo di killer dalle abilità incredibili di cui faceva parte anche il padre del nostro protagonista. L'uomo abbandonò la sua famiglia perché temeva che il suo nemico giurato, un sicario di nome Cross (Thomas Kretschmann), mettesse a repentaglio la sicurezza di suo figlio e di sua moglie. Ora che questo perfido assassino è riuscito nell'intento di eliminare finalmente il padre di Wesley, ha deciso di fare fuori anche il giovane erede, Fox è stata inviata dagli amici di suo padre per difendere il nostro protagonista. Il giovane uomo, infatti, con ogni probabilità cela dentro di sé le stesse qualità di suo padre dato che esse vengono trasmesse geneticamente...

